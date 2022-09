El mediocampista de Universidad Católica César Pinares llenó de elogios a su entrenador. El 29 de los Cruzados no solo le agradeció, sino que también reveló cómo hizo Ariel Holan para convencerlo de volver a Chile cuando sus intenciones estaban en seguir en el extranjero.

César Pinares le reza a Ariel Holan por su trabajo al mando de Universidad Católica: "No es mágico, su estilo se resume en pura disciplina"

Universidad Católica se prepara para volver a jugar en el Campeonato Nacional 2022 tras este fin de semana de acción en las urnas en el país, y este sábado 10 de septiembre debe visitar a Deportes La Serena por la fecha 24. Duelo para el cual Ariel Holan ya planea su formación y es probable que César Pinares aparezca en ella.

El mediocampista chileno ya es parte del esquema titular del técnico argentino de 61 años, quien pidió expresamente a la directiva cruzada tras volver a vivir su segundo periodo al cub precordillerano, y es un pilar importante para el juego de la UC. Y él también lo tiene claro.

Así al menos lo dejó en claro el propio Pinares, que en conversación con El Mercurio reveló la receta del ex DT de Independiente para darle toda la confianza del mundo a sus jugadores. Instancia que también aprovechó para dejar en claro que el "Holanismo" es la religión que él profesa.

"No tiene una fórmula mágica, sí trabajo y mucha disciplina. Tiene su metodología y le ha dado frutos. Si resumo su estilo en una palabra, esa es disciplina. Es fiel a su sistema", advierte de entrada el ex Colo Colo.

Pinares explica que "está su mano, el sello que le da al equipo, pero también la forma de manejar y trabajar con el equipo, y con la gente que ve las canchas para que estén buenas. No garantiza el resultado, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero no transa la disciplina. Y el tiempo le va dando la razón".

Así, el volante de 31 años detalla que "Ariel Holan firmó en la UC, me llamó por teléfono y conversamos varios días. Mi intención era seguir en el extranjero. Pero después de hablar con él, con la familia, puse hartas cosas en la balanza. Y me entró el bichito por quedarme acá. Conozco su sistema de trabajo y me gusta".

"Familiarmente, llevaba muchos cambios: tengo tres hijos y los llevé para varias partes en plena pandemia. Desordené harto el sistema de vida de ellos y de mi mujer. Puse todo eso en la balanza y tomé una decisión que no me costó para nada. Estuve muy seguro al tomarla", confesó.