Argentina vivió, en la noche de este jueves, una jornada muy agitada luego que la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, sufriera un intento de atentado armado cuando estaba llegando a su residencia pero el atacante no logró accionar su pistola a unos centímetros del rostro de la autoridad.

El hecho, como se podía esperar, no ha dejado a nadie indiferente en el país y uno de sus nacionales, Ariel Holan, entrenador de Universidad Católica, se manifestó a través de redes sociales con mucha molestia. "Como argentino repudio fervientemente el intento de asesinato contra la vicepresidenta" afirmó.

El técnico de los Cruzados se mostró preocupado por la situación política que vive su país y así lo profundizó en su mensaje. "Es alarmante el nivel de violencia que se instala y pone en riesgo el sistema democrático", apuntó.

Holan, además, mostró su apoyo total a quien también fue presidenta de la nación trasandina durante un periodo. "A la distancia mi saludo, admiración y acompañamiento de siempre para Cristina Fernández de Kirchner", añadió.

El estratega no es primera vez que habla directamente de posiciones políticas. "Me gusta mucho la política. En algún momento yo hice política cuando era joven, pero era incompatible con el deporte. En algún momento cuando me canse de dirigir voy a hacer política porque creo que hay que involucrarse y eso quiero también dejarle como legado a mis hijas", dijo a Infobae en 2018.

Entre tanto, el autor del atentado fallido fue identificado como Fernando Sabat Montiel, un brasileño de 35 años, quien ya está detenido por las autoridades.