Cristina Fernández, exmandataria y actual vicepresidenta de Argentina, señaló que “la sentencia ya está escrita”, en medio del juicio donde la Fiscalía pidió una condena de 12 años de presidio efectivo e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La ‘señora K’ es acusada de presuntas irregularidades en la adjudicación de distintas obras públicas mientras fue presidenta trasandina.

"La sentencia ya estaba escrita", sostuvo Fernández, frase que ya había utilizado la investigada en medio de una declaración realizada el 2019. Esto con motivo que la justicia trasandina rechazara el pedido de ampliar su declaración en esta etapa del juicio por corrupción que enfrenta.

La señora K enfrenta el juicio como imputada de los presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por supuestas irregularidades cometidas en su periodo como presidenta entre el 2007 y 2015, por la concesión de 51 obras públicas adjudicadas a diversas empresas cuyo propietario era Lázaro Báez –en presidio domiciliario por delito de lavado de activos–.

Respecto al juicio, Cristina Fernández reclamó que "los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas. Me hubiera gustado hablar frente al tribunal", agregando a su queja el que no se le haya permitido transmitir ni televisar la declaración del 2019 y que en esta etapa no se le permitiera ampliar el plazo de indagatoria.

"No debía sorprenderme porque, tal como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita", acusó la expresidenta trasandina.