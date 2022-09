El intento de asesinato contra la vicepresidenta del gobierno de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en la noche del jueves en medio de manifestaciones a su favor, sigue provocando repercusiones en la sociedad trasandina.

Cuando llegaba a su casa, la presidenta fue apuntada por el brasileño Fernando Sabag, un hijo de padre chileno y madre argentina, quien reside en Argentina desde 1993. El antisocial es un declarado antiperonista y antikirchnerista. Pese a que Sabag apuntó a la vicepresidente, no hubo disparos.

Ahora la jueza federal María Eugenia Capuchetti deberá aclarar si los proyectiles no salieron porque nerviosismo del delincuente o por mal mantenimiento del arma. La explicación técnica entregada por las autoridades es que el arma tenía cinco balas, pero el proyectil que estaba en el cargador no ingresó a la recámara.

Ante lo sucedido, el presidente Alberto Fernández anunció que este viernes es “feriado nacional, para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, la democracia y solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

El ambiente político trasandino sigue encendido luego de que un fiscal solicitara 12 años de prisión para Cristina Fernández por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su Gobierno, que comenzó en 2007 y concluyó en 2015.

El hecho provocó variadas treacciones internacionales, como la del presidente Gabriel Boric, quien indicó que "El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el Gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia".

Otro político que usó esa red social fue el expresidente boliviano Evo Morales, manifestando su rechazo a lo sucedido.

¿Qué dijo el Papa Francisco?

El Papa Francisco llamó a Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de expresar su solidaridad, ratificando lo indicado en un telegrama enviado pocas horas antes.

El texto de la misiva indica que "habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento. Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión".