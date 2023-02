Tras la sorpresiva derrota sufrida ante Coquimbo Unido, Universidad Católica de Ariel Holan busca tomar revancha en la fecha 4 del Campeonato Nacional y su próximo desafío será ante nada más y nada menos que Cobresal, conjunto que llega encendido con 6 puntos y que espera alcanzar la punta de la tabla de posiciones.

¿Cuándo juegan U. Católica y Cobresal por Torneo Nacional?

Universidad Católica recibe la visita de Cobresal este domingo 12 de febrero a las 19:00 horas de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua.

¿En qué canal ver en vivo por TV a la Universidad Católica de Ariel Holan?

El partido entre la UC y Cobresal será transmitido por la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la fecha 4 del Torneo Nacional?

Para ver en vivo el encuentro por la fecha 4 del torneo vía streaming podrás hacerlo a través de la app Estadio TNT Sports.

La UC suma movimientos al cierre del Mercado de Fichajes:

El elenco precordillerano tuvo un día con bastantes movimientos en el cierre del mercado de pases nacional, esto porque este miércoles dio a conocer la llegada del nuevo mediocampista cruzado, se trata del colombiano exDeportes Tolima, Brayan Rovira.

No obstante, eso no es todo para la UC, quien también dio a conocer dos salidas para la temporada 2023, se tratan del lateral derecho Raimundo Rebolledo y del argentino Nehuén Paz. “Catuto” quien sonó en Colo Colo para reemplazar la salida de Óscar Opazo, terminó llegando a Ñublense a solo horas para el cierre del mercado, mientras que el defensor trasandino no fue inscrito por los de la franja y ya se encuentra buscando club para esta temporada.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional: