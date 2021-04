Matías Dituro llama a la calma: “La derrota con Audax nos dolió, pero no es algo repetitivo para armar un drama”

Muy sorpresiva fue la derrota de Universidad Católica a manos de Audax Italiano, porque cortaron una racha de 54 semanas como líderes del Campeonato Nacional y exhibió la peor presentación de Gustavo Poyet al mando del equipo.

En ese contexto, Matías Dituro enfrentó los micrófonos este martes y afirmó que cortar esa racha positiva “lo tomamos con la naturalidad que en algún momento iba a pasar. Nuestro objetivo es estar peleando arriba, peleando los torneos y el objetivo es ir partido a partido sin pensar en esas cosas extras. Lamentablemente se cortó, pero estamos pensando en retomar la punta lo más rápido posible”.

Al ser consultado sobre la caída ante los itálicos, expresó que “coincido que en las derrotas es importante sacar aprendizajes de las cosas que no se hicieron bien y fortalecer las cosas positivas. Al interior de la cancha sentimos cuando no fluye nuestro juego, cuando no podemos causar daño al rival, pero eso lo estamos trabajando”.

“Está claro que fue una derrota que nos dolió y que no es algo repetitivo para armar un drama. No fue nuestro mejor día, no pudimos fluir como equipo, las cosas no salieron como habíamos pensado. Ahora solo nos queda mejorar y sacar un aprendizaje”, agregó.

En la misma línea, complementó que “la autocrítica no la ventilamos, no hay que realizar demasiado drama. Este plantel ha ganado cosas y en los últimos tres años hemos realizado bien las cosas”.

Al ser consultado sobre el ánimo del equipo, mencionó que “está siempre arriba, hace nada ganamos una Supercopa y del torneo recién van tres fechas. Estamos a principio de temporada y no por una derrota va a cambiar el ánimo del equipo, así que quédense tranquilo, porque seguiremos trabajando para poner el nombre de Universidad Católica lo más alto posible”.

Pero eso no fue todo, ya que tuvo algunos comentarios sobre el estreno en Copa Libertadores: “siempre vamos pensando partido a partido, nuestro objetivo y trabajo está planificado para el partido del viernes, sabemos que debemos conseguir un triunfo para volver a la punta. En la Libertadores están los mejores equipos de cada país y nosotros nos preparamos para ser competitivos”.

Finalmente, aprovechó la instancia para mandarle un mensaje de tranquilidad a los hinchas Cruzados: “La temporada está recién comenzando, el hincha de la UC sabe que somos un equipo muy competitivo, que siempre estuvimos peleando arriba y tiene la confianza en el equipo, que vamos a dar pelea siempre. Agradecer el cariño y esperamos poder seguir regalándoles alegrías”, sentenció.

Recordemos que la UC enfrenta este viernes en San Carlos de Apoquindo a Curicó Unido, que viene de empatar con Deportes Antofagasta, y luego se debe preparar para debutar en la fase de grupos por Copa Libertadores, con rival aún por definir.