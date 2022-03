El gerente deportivo de Universidad Católica , José María Buljubasich , manifestó que el DT de los Cruzados , Cristián Paulucci , está por méritos propios y no por amistad como encargado del primer equipo. También dijo que hablar de qué pasaría si pierde el clásico con la U “es futurología”.

José María Buljubasich golpea la mesa ante consulta por Cristián Paulucci: “Está porque se lo ganó, no porque es mi amigo”

Cristián Paulucci vive su momento más complicado al mando de Universidad Católica. Tras asumir como DT tiular luego de la salida de Gustavo Poyet, sólo sumaba alegrías salvo los tropiezos con Colo Colo en el torneo pasado y en la Supercopa, pero logró llevar a la Franja a un inédito tetracampeonato, por lo que partió 2022 con una confianza renovada que se ha ido mermando con las cuatro derrotas consecutivas en el presente Campeonato Nacional.

Ante esto, José María Buljubasich, gerente deportivo de la UC, salió al paso y abordó no sólo el trabajo de Paulucci, sino que también la amistad que los une.

“Paulucci está donde está porque se lo ganó con su trabajo. Se ganó la posibilidad de tomar al equipo el año pasado por el trabajo que había hecho. Y eso se lo dimos con el directorio, igual que su continuidad. Él no está acá porque es mi amigo, él está acá porque se ganó su lugar. Que el equipo gane o pierda con alguien con quien uno tiene un afecto mayor que con otros, sí, puede haber alguna diferencia en que uno quisiera que a esta persona le vaya siempre bien, pero no más que eso”, sentenció el Tati en diálogo con La Tercera.

Consultado por cómo está el entrenador de ánimo, recalcó que “si te digo que está perfecto, no corresponde, porque nadie está contento ni bien cuando el equipo no gana, pero sí lo veo con ganas, con ánimo, con actitud de trabajar para revertir la situación”.

¿Se juega el cargo en el clásico universitario? “Es que eso es futurología y eso no se habla. Con el directorio no hemos tocado esos temas. Con Juan, que es el presidente, y yo que soy el gerente deportivo, estamos trabajando, apoyando desde nuestro lugar, pensando y siendo positivos de que tenemos un partido con la U, Copa Libertadores, luego con La Serena. Está la posibilidad intacta de seguir peleando por el pentacampeonato y pasar a octavos de final de la Copa. Y creemos que lo podemos hacer con este cuerpo técnico y con estos jugadores, así que no hay que pensar en eso”, reflexionó.

Finalmente, Buljubasich dijo que el triunfo ante Universidad de Chile “más que obligación es un deseo. Queremos ganar, queremos jugar bien. Los clásicos siempre los queremos ganar, pero a veces uno gana y no ve nada en la cancha; y a veces uno puede perder, pero ve cosas interesantes. Con O’Higgins perdimos, pero en el segundo tiempo vimos cosas muy buenas, como la actitud. El fútbol no es solo resultados, también es que ver lo que está pasando en la cancha, cuáles son las respuestas. Y eso a mí me da expectativas de que estamos por un buen camino”.