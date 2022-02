¡Tremendo! Padre de Yamil Asad revela el hilarante día en que su hijo lo echó de la cancha: "Yo no entendía nada cuando seguridad me invita a salir"

Yamil Asad se transformó hace pocos días en flamante nuevo refuerzo de Universidad Católica, y a pocos días de su desembarco en el Campeonato Nacional su padre, Omar Asad, desclasificó una jocos anécdota.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el exentrenador y progenitor del Turco relató un hilarante episodio que grafica a la perfección la pasión con que él y su hijo viven el fútbol desde siempre.

"Una vez cuando tenía 10 u 11 años jugando baby fútbol, me mandó a echar de un partido. Era invierno, yo estaba en la cancha y le decía que jugara y que metiera", comenzó contando.

Omar detalló que "en una oportunidad le dije (a Yamil) que se había equivocado en una jugada. Justo venía un córner y el árbitro llamó a seguridad para que me sacaran de la cancha".

"Yo no entendía nada cuando el tipo de seguridad me invita a salir. Yo le dije por qué si estaba viendo a mi hijo. Y me señaló: ‘Usted está insultando al chico, él le dijo al árbitro’", confesó, agregando "y me echó de la cancha".

El padre de Asad se toma con humor el episodio ocurrido hace casi 17 años. "Estaba tomando mate con frío y me mandó a sacar y no lo pude ver. Es que uno se apasiona", justificó.

"Mi lenguaje era de padre a hijo, no de entrenador y me mandó a echar. Como a los 12 años tuvimos una charla de fútbol y yo le explicaba algo y medio: ‘Mirá, papá, si yo llego a jugar al fútbol no voy a jugar igual que vos’. Ya tenía su temperamento", contó.

Yamil Asad entrena arduamente en San Carlos de Apoquindo a la espera de su debut, instancia que podría llegar el domingo cuando la UC reciba a Unión Española por la segunda jornada del Campeonato Nacional.