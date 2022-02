Para Universidad Católica el mercado de fichajes está vivo y aún hay posibilidad de sumar alguna incorporación para el Campeonato Nacional que comenzaron de muy buena manera al lograr remontar a Coquimbo Unido para imponerse 3-2. La zona defensiva es la que buscan reforzar.

La salida de Valber Huerta al Toluca de México ha hecho que el cuadro de San Carlos de Apoquindo apunte a un zaguero central y el nombre elegido es el de Nehuén Paz, quien confiesa que sí hay una posibilidad que se dé esta incorporación durante los días que quedan de la ventana de transferencias.

El argentino que milita en el Crotone de la Serie B de Italia habló de esta situación. "Sé del interés, pero no tengo ninguna novedad, me estoy entrenando en el club normal como siempre, mi agente no me dijo nada", puntualizó en comunicación con ADN Deportes.

El futbolista destaca por su físico con 1.91 metros de estatura y podría volver al fútbol sudamericano desde 2019 cuando pasó de Newell's Old Boys hacia el Bologna. Desde entonces ha pasado por varios equipos del Viejo Continente entre los que cuenta Lecce y también Kayserispor de Turquía.

De esta manera, Paz se puede convertir en el sexto refuerzo de Universidad Católica para la temporada que se avecina tras las incorporaciones de Nicolás Peranic, Cristian Cuevas, Sebastián Galani, Yamil Asad y Lucas Melano.