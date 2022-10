Luciano Aued tuvo un día especial este viernes 28 de octubre. Hizo pública una decisión que venía madurando y que le había confirmado a la dirigencia de Cruzados SADP: estos dos partidos que restan por jugar en el Campeonato Nacional 2022 serán los últimos del experimentado volante argentino de 35 años en Universidad Católica.

En la conferencia de prensa en la que confirmó su adiós estuvo acompañado por José María Buljubasich, gerente deportivo de la concesionaria que controla la rama de fútbol de la UC. El Tati disculpó la ausencia del presidente, Juan Tagle, a raíz de un compromiso asumido previamente, algo que da cuenta de que no era algo tan esperado para la plana mayor de la institución, aunque sí para Ariel Holan.

"Uno como club cuando contrata un jugador o llega, tiene la mejor expectativa con que le vaya bien, sienta identificado con el club y que pueda cerrar bien un ciclo. En este caso Luciano lo ha cumplido. Formó parte de estos cinco años y medio y participó de quizá la época más ganadora del club. No es fácil cerrar ciclos, a veces se empañan por uno u otro motivo, pero esta me parece una muy buena manera de cerrarlo", afirmó el otrora golero de la Franja, con la que logró el récord de imbatibilidad en el fútbol chileno.

También anticipó que habrá un homenaje al cabo del duelo frente a Audax Italiano por la penúltima fecha del certamen además del que se le hará a José Pedro Fuenzalida, el capitán del equipo que también dejará el club. "Ojalá podamos ganar, que es la parte importante, pero que después podamos compartir con los hinchas, que es algo que forma parte de la institución y de lo que queremos lograr", apuntó el argentino.

Además, el santafesino agradeció el aporte en todo sentido que significó Luli Aued para el club desde que llegó en julio de 2015, aunque reveló que en más de alguna ocasión hubo debates encendidos. "Puedo decir que discutimos fuerte y que después de eso seguimos tratándonos de manera frontal. Eso me emociona un poco porque es lo que valora en este trabajo. Él como sus compañeros han sido importantes en el crecimiento del club, no sólo por el título, la exigencia de un montón de cosas, a veces los jugadores nos exigen. Y creo que él ha sido uno de ellos, por eso también le agradezco esa lucha diaria para que el plantel y el club sean mejores", apuntó también Buljubasich, quien ya tiene un nombre en la carpeta para paliar la salida del "11", pedido expresamente por el director técnico.

"Esas cosas no se ven del otro lado a veces, la gente ve la cancha y el resultado, pero no ve lo que pasa dentro del club: las discusiones, arreglos de discusiones, presiones de un lado y otro, pero siempre para mejorar. Valoro mucho el aporte de Luciano a la institución en general. Se va cerrando un ciclo, no tengo duda de que Luciano puede seguir jugando al fútbol mucho tiempo más. Pero los ciclos se cierran, es doloroso para él y el club, pero todo tiene su tiempo.Le agradezco a Luciano el aporte tanto dentro como fuera de la cancha, con su carácter que es bravo, pero uno lo valora porque eso es la vida: no todos podemos opinar lo mismo ni pensar igual, pero siempre es bueno discutir, discernir y seguir trabajando como siempre", cerró el Tati.

"Desgaste" y "estrés", dos palabras que Aued usó en el anuncio de su adiós

Luciano Aued se irá de la UC lleno de orgullo. Pero también con sensaciones propias de quien deja un lugar laboral, como es un club de fútbol para un jugador profesional, con los matices que cada lazo emocional puede generar para cada uno, por cierto.

"llevamos más de cinco años y medio en el club. En ese tiempo pasamos un montón de momentos, buenos, malos, regulares. Logramos y se nos fueron objetivos por pequeños detalles, otros no pudimos conseguirlos. Y todo eso genera un desgaste y un estrés para todos. Como toda relación laboral, son ciclos que se van cumpliendo, metas que uno realiza y entiende que es momento de que se cierre, vengan otros y puedan construir con la base que hemos dejado con la mayoría de los compañeros todos estos años", apuntó el trasandino.

Pero no se quedó con eso. Descartó que sea un paso al costado por rendimiento deportivo. "Eso no se trata de ver si estoy al 100 o si puedo seguir rindiendo al mismo nivel, se trata de entender que los ciclos se cumplen. Es algo lógico y propio, está bueno irse bien de los clubes, no es fácil. En este caso a mí me toca irme bien y eso me deja tranquilo porque voy a dar todo hasta que este campeonato termine. No es mucho más que eso", cerró Luli.