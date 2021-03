Primer golpe para Poyet: Mauricio Taricco, ayudante técnico, confirma que no se sumará al cuerpo técnico de la UC

Universidad Católica confirmó durante el fin de semana a Gustavo Poyet como nuevo entrenador de cara a los desafíos de 2021, y pese a que el charrúa aún ni siquiera ha llegado a Chile, ya ha sufrido su primer contratiempo, luego de que se confirmara que su ayudante técnico no se sumará a la UC.

Mauricio Taricco generó polémica hace algunas horas por sus dichos contra el PCR, prueba detectora del Covid-19 por la que el ayudante no ha querido pasar, poniendo en duda su arribo a la franja junto al cuerpo técnico de Poyet.

Y si hasta ayer todo estaba en rumores e incertidumbres, fue el propio asistente de Gus Poyet quien acabó con las dudas y confirmó en Futuro FC que finalmente no llegará a trabajar a Universidad Católica:

"No, lamentablemente no. Estaba muy ilusionado con la posibilidad que se había presentado, pero no pudo ser. Tenía muchas ganas, para ser sincero, pero debido a estas normas dictadas por los gobiernos, en el que hacen obligatorio el PCR al cual no estoy de acuerdo en hacerme ni a mi familia", comentó el uruguayo.

Taricco detalló: "lamentablemente no me dejan llegar al lugar de trabajo. Pienso que es una gran injusticia, anticonstitucional, pero no pudo ser".

Quien fuera asistente de Poyet en el Football Club des Girondins, Bordeaux, profundizó en su desacuerdo con las prueba detectora del coronavirus como excusa para no sumarse al cuerpo técnico de la UC.

"A mí me parece una invasión a mi cuerpo, no estoy de acuerdo. He hecho una búsqueda de información en la que se habla de si es eficiente o no, pero la verdad deberían dejar al individuo decidir. Y más si hablamos de normas que van contra la constitución", opinó.

Poyet no podrá contar con Taricco en el CT de la Católica.

Tras confirmar que no viajará a Chile con Gustavo Poyet para asumir el desafío junto a los Cruzados, Taricco se enfocó en hablar del estilo de juego de su colega, deseándole suerte en nuestro país:

"Los equipos de Gutavo juegan bien al fútbol, le gusta tratar bien el balón, es organizado y sobretodo trata muy bien a los jugadores. Cuando iniciamos esta aventura, hablamos de tratarlos como nos hubiese gustado a nosotros y esa mentalidad nunca la perdió. No tengo dudas de que será un éxito", cerró.

La próxima semana, y con Poyet ya en Chile, la franja dejará atrás las merecidas vacaciones y se pondrá rápidamente manos a la obra para los objetivos de esta temporada: Supercopa, tetracampeonato y Copa Libertadores.