Pollo Valencia y su golazo ante Iquique: "Es lo uno siempre sueña, entrar y anotar en la primera pelota que tocas"

Universidad Católica consiguió un sufrido triunfo por la cuenta mínima ante Deportes Iquique, sumando de a tres gracias a la solitaria anotación de uno de sus juveniles: Diego Valencia, quien aseguró que conseguir el tricampeonato depende exclusivamente de la UC.

Pese a que los Dragones Celestes jugaron un tiempo completo con un hombre menos tras la expulsión de Mauricio Zenteno, a los Cruzados les costó marcar diferencias, pero todo cambió en el 68' de juego, cuando el Pollo ingresó por Marcelino Núñez y marcó un golazo a 28 segundos de haber pisado la cancha.

"El gol contra Iquique es lo uno siempre sueña, entrar y anotar un gol en la primera pelota que tocas", reveló Valencia en diálogo con Deportes en Agicultura.

El juvenil precordillerano entregó mérito de su buen momento a sus compañeros, asegurando que "se aprende mucho teniendo a Zampedri al lado, como también de todos los jugadores de experiencia que tiene el equipo. Hay que escuchar y seguir lo que ellos puedan hacer".

El Pollo Valencia reconoció que no es partidario de ingresar a redes sociales para saber qué están comentando los hinchas acerca de su presente:

"No soy mucho de leer comentarios sobre mi juego... entiendo que hay libertad para opinar, pero me centro en seguir mejorando. Las críticas vienen cuando no se dan los resultados", comentó el artillero.

Universidad Católica sigue como líder absoluto del Torneo Nacional a ocho puntos de su escolta, Unión La Calera, que tuvo un duro tropiezo ante Universidad de Concepción, por lo que Valencia es consciente de que conseguir el título es tarea exclusiva de la UC.

"Lograr el tricampeonato depende de nosotros. Debemos enfocarnos en ir partido a partido, pero sabemos que es responsabilidad nuestra seguir en la cima", comentó el jugador de 20 años.

Los Cruzados suman 56 puntos en la tabla y van bien encaminados a por la corona, mientras que los Cementeros quedaron con 48 y Unión Española con 47 unidades tras empatar 2-2 ante Palestino durante la mañana de este lunes en La Cisterna.