Paulucci le responde a Boric por decir que la UC fue un "desastre" ante Everton: "No me gustó que usara ese término, no vio el partido"

El Presidente Gabriel Boric comentó a comienzos de semana que no quiere dejar de ver los partidos de Universidad Católica por tener el nuevo cargo como máxima autoridad del país. Por lo mismo, opinó de la derrota de los cruzados ante Everton del fin de semana pasado, calificando como "un desastre"

Ante esos dichos, el DT Cristian Paulucci respondió al análisis del político, quien como hincha también comentó algunos cambios que le gustaría ver en la escuadra. Situación inusual en nuestro país, pues un Mandatario en ejercicio nunca había sido tan futbolero.

Paulucci comentó en San Carlos que "todos estamos en condiciones de poder decir cosas y más cuando se pierde. Hay ciertos enojos como hinchas", aunque como es corto de genio agregó que "usó un término que no me gustó. Se ve que como no viene al estadio, no vio el partido".

Igual mostró un mensaje que tuiteó hace algún tiempo Boric en el que apoyaba al equipo y su gestión en la banca de la Católica, además de tirarle buenas vibras por el desafío que está empezando a vivir.

"Le deseo que tenga una muy buena gestión, creo que tiene mucha capacidad, me gusta como es, es hincha de Católica y hay que apoyarlo. Nosotros tenemos que mejorar y él deberá hacer las cosas que prometió", confesó.

Sobre el duelo con O'Higgins que se jugará el sábado, indicó que "cualquiera le puede ganar a cualquiera porque es una liga competitiva, no como algunos quieren hacer ver. Es un gran rival, que no solo cambió alineación contra Curicó, sino que en otros partidos lo ha hecho".