Universidad Católica aún siente la espina del deslucido empate ante Colo Colo en clásico del Campeonato Nacional, donde no pudieron aprovechar la ventaja numérica que tuvieron sobre los albos por todo el segundo tiempo y solo se quedaron con un 0-0 en el Santa Laura.

En la igualdad, uno que recibió grandes críticas fue Ignacio Saavedra. Toby Vega, por ejemplo, aseguró que volante formado en la UC "le quita ritmo al fútbol. Juega todo para el lado, para atrás y al trote. Nunca hace algo diferente, nunca va hacia adelante, y cuando va hacia adelante tiene que devolverse".

En la precordillera, su compañero Alfonso Parot afirmó que "adentro está todo bien, al Nacho vi bien hoy entrenando, no sé si él estará al tanto. Pero es parte de, lo digo yo que soy constantemente criticado: hay que hacerse fuerte, es parte de la profesión, las críticas siempre van a existir".

"Cuando las cosas no van siempre se busca a un responsable. Ahí tenemos que estar todos fuertes, quizás algunos lo manejan mejor que otros y hay que estar para apoyar si es que alguno no lo maneja bien. En el camarín hay súper buen ambiente", agregó.

"Más allá de las críticas, el Nacho nunca va a dudar de la calidad de jugador que es. Y si empieza a hacerlo, estaremos todos ahí para apoyarlo", alentó el lateral, quien además rescató la mejoría defensiva de la UC en la última fecha.

"No llegamos como nos hubiese gustado, queríamos ganar, pero no se consiguió. Sí siento que hubo una leve mejoría en lo defensivo y en cuanto a asociaciones por las bandas y por el medio, hay que aferrarse a eso y tratar de prolongarlo más en el partido. Lo bueno es que se sumó y no se perdió", cerró.