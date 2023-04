Jorge Garcés analizó el clásico con RedGol. "No tenía muchas expectativas porque el Superclásico fue bien parecido", comentó el entrenador.

Peineta Garcés reprueba el clásico de la UC y Colo Colo: "Había más preocupación por no perder"

Universidad Católica y Colo Colo animaron un deslucido empate por la fecha 10 del Campeonato Nacional. Pese a tener un hombre más por todo el segundo tiempo por la expulsión de Leonardo Gil, los cruzados no pudieron hacerle daño a los albos y todo terminó con una igualdad 1-1.

El entrenador Jorge Garcés, quien vistió los colores de la UC como futbolista, analizó el partido disputado en Santa Laura con RedGol. Peineta catalogó el duelo como un partido "típico de clásico" y aseguró que no esperaba mucho respecto a lo que podía pasar en el cotejo.

"Yo no tenía muchas expectativas porque el Superclásico ante Universidad de Chile fue bien parecido. Da la impresión que en el primer tiempo había más preocupación de no perder que ganas de ir a ganar, no hubo mucho riesgo en la primera mitad", reflexionó el DT.

"Después ya se desvirtúa por un hombre menos, en un clásico eso es complicado porque hay un equipo que tiene que dedicarse más a defender bien. Cuando hay una ventaja de un hombre, si lo sabes capitalizar sacas ventaja. Pero a veces es una ventaja peligrosa, porque Colo Colo la tuvo al final", continuó.

"Es tan relativo. Depende del hombre que te expulsan, del resultado del minuto. Como pasó con Ñublense (que ayer perdió 3-1 ante Coquimbo): lo ganaba con tranquilidad hasta que le expulsaron al Lolo Reyes, que es fundamental. Ahí se desvirtúa y cambia el partido. Algo parecido pasó hoy", afirmó.

Como cierre, Garcés lamentó el espectáculo que se vio en el recinto de Independencia. "Uno debería esperar más para este partido, porque los equipos llamados grandes tienen mejores jugadores y mejores planteles", concluyó.