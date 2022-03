Nehuén Paz le dora la píldora al Tetracampeón: "Universidad Católica es un modelo en Latinoamérica, no había mucho que pensar para llegar aquí"

Hace poco días Nehuén Paz fue presentado oficialmente en Universidad Católica, calzándose la franja con alegría y asegurando que el tetracampeón del fútbol chileno es un ejemplo a imitar en el balompié latinoamericano.

El defensa arribo a la UC tras una dilatada experiencia en el extranjero, donde defendió las camisetas de All Boys, Newell's y Lanús en Argentina, Kayersispor de Turquía y Crotone, Bologna y Lecce en la Serie A de Italia.

Tras su presentación el zaguero se mostró contento por la aventura de cuatro años que arrancará junto a los precordilleranos, por lo que no escatimó en elogios para los de San Carlos de Apoquindo.

"(Universidad) Católica es un modelo a seguir en Latinoamérica, no había mucho que pensar para llegar aquí", comenzó diciendo.

Paz agregó que "la decisión del equipo, del presidente, de confiar en mi y darme un contrato de cuatro años a uno le da mucha confianza, eso también es determinante".

En la misma línea el argentino aseguró a los hinchas que "de la liga nacional (de Chile) seguramente no conozco mucho, pero voy a ir conociendo. He hablado mucho con Gary (Medel) y el me ha hablado muy bien de esta liga".

Por otro lado, el defensor de 28 años ilusionó al pueblo cruzado detallando sus características, pero dejando en claro que prefiere hechos antes que palabras.

"Hablé con el entrenador sobre mis características principales, que son personalidad, juego aéreo y buen manejo de pelota desde el fondo, pero hablar de eso no me gusta mucho, me gusta más hacerlo dentro del campo", aseguró.

Por último, Nehuén Paz se refirió al querido ex jugador de la franja que partió a México "sé la importancia que tenía (Valber) Huerta, pero Católica es un equipo grande con mucha competencia".