Miguel Ángel Neira cierra la puerta de la UC: "Marcelo Díaz no me parece, está muy identificado con la U"

La identificación con una camiseta o un equipo en particular siempre será motivo de controversia. Y ese es el caso de Marcelo Díaz, hincha confeso de Universidad de Chile, pero que hoy no tiene oportunidad en el conjunto azul. En cambio, su nombre aparece como "oportunidad de mercado" para Universdad Católica, un clásico rival.

El Chelo, de exitoso pasado en el Romántico Viajero, regresó a Chile en búsqueda de un nuevo club para 2023. Aunque en la UC no han dado señales formales de interés en el ex mediocampista de Libertad de Paraguay y Racing de Argentina, los históricos cruzados se ponen el parche antes de la herida frente a una opción en San Carlos de Apoquindo.

“No me parece su llegada. Marcelo Díaz está muy identificado con Universidad de Chile y tiene que volver allí. Es un gran jugador y no entiendo cómo la dirigencia azul no lo contrata”, declaró el ganador de cuatro títulos con el elenco cruzado y mundialista chileno en España 1982.

Hoy en día en el mercado de pases puede pasar cualquier cosa. Marcelo Díaz puede llegar a un plantel donde ya se integraron dos viejos conocidos: Mauricio Isla y Eugenio Mena, quienes han defendido la camiseta de la selección nacional y protagonizaron los años más gloriosos en la historia de La Roja.

En ese sentido, Miguel Ángel Neira reconoce Carepato es un gran jugador y que su experiencia en el extranjero puede potenciar a un equipo que disputará tres frentes en la próxima temporada: El Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana, campeonato que el Chelo ya ganó con el cuadro azul en el año 2011.

“Lo importante es que pueda rendir. Marcelo Díaz es un extraordinario jugador, pero está muy identificado con la Universidad de Chile”, cerró el autor de uno de los tres goles que anotó Chile en la Copa del Mundo de España 82.