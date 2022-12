El ex Universidad Católica le bajó el pulgar a la opción de ver al volante en San Carlos de Apoquindo. “Tengamos más visión de futuro y no nos quedemos en el pasado”, afirmó El Mortero.

Jorge Aravena ni ahí con ver a Marcelo Díaz en la UC: “Viene en baja y no creo que sea un jugador útil”

Universidad Católica se sigue armando de cara a la temporada 2023 y tiene entre sus carpetas el nombre de un jugador que puede impactar bastante el mercado local: Marcelo Alfonso Díaz Rojas, nadie más ni nada menos que el Chelo Díaz.

El volante, al no tener cabida en Universidad de Chile, está analizando opciones para seguir con su carrera a los 35 años de edad y, según información entregada por Directv, la chance de partir a San Carlos de Apoquindo es real.

Sin embargo, hay quienes no comparten esta situación y consideran que lo mejor de Marcelo Díaz ya quedó bien en el pasado. Así lo cree Jorge Aravena, quien en charla con RedGol rechazó la opción de tener al volante en la UC.

“No me gusta. Es un jugador que ya rindió y alcanzó la curva máxima de su rendimiento. Ahora está en la bajada de esa curva, es decir, no creo que sea un jugador que pueda ser útil en la UC”, afirmó el Mortero.

En ese sentido, el campeón con los cruzados en 1984, declaró que “yo siento que sigo sin entender porque todavía se insisten en el tema de los jugadores de la generación dorada. Yo hace varios años dijo que hay que buscar alternativas. No podemos seguir insistiendo con que estos jugadores van a durar toda la vida”

“Muchos de ellos están retirándose de sus carrera y hay que buscar más alternativas. Tengamos más visión de futuro y no nos quedemos en el pasado. Por lo mismo no me gustaría ver a Marcelo Díaz en la UC”, concluyó.

Marcelo Díaz ha disputado apenas 25 partidos entre 2021 y 2022 defendiendo la camiseta de Libertad de Paraguay, número que no convencen del todo y que por lo mismo le cerraron la puerta de Universidad de Chile. ¿Tendrá en la UC su vuelta al futbol chileno?