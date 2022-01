Tras la partida de Juan Cornejo, Universidad Católica está buscando un lateral zurdo que compita con Alfonso Parot y ha puesto sus ojos en Erick Wiemberg.

El lateral de Unión La Calera dice que le interesa la opción y afirma que está trabajando para volver a la selección chilena en las próximas nóminas.

"La verdad es que no me ha llegado nada ni he tenido algo en concreto, eso lo ve mi representante. Si es que estoy en carpeta de un equipo no lo sé", señaló Wiemberg en Cooperativa.

Sobre la posibilidad de arribar al equipo cruzado, comentó: "En principio sigo acá en La Calera, así que me concentro en eso, en hacer las cosas bien y seguir preparándome para enfrentar el campeonato. Si me toca partir, me siento bastante capacitado, así que sería una muy buena opción".

"Mi puesto ideal es jugar de lateral, pero tampoco me incomoda hacerlo en otras posiciones si puedo estar a disposición. Siempre he estado centrado en seguir mejorando y se mantiene un buen rendimiento con el tiempo se darán más oportunidades, como llegar otra vez a la selección", finalizó.

Wiemberg jugó 25 partidos en la temporada pasada, marcó un gol y aportó con dos asistencias. Tiene 27 años y debutó en la selección el 26 de marzo de 2021 ante Bolivia.