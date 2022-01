Juan Cornejo tras dejar la UC: "No sé en qué equipo sigo, no he sabido nada de Colo Colo"

Tras tres años en Universidad Católica, el lateral chileno, Juan Cornejo, se encuentra buscando club para continuar su carrera y entre las opciones asoma Colo Colo.

Eso sí, el ex León de México asegura que no ha tenido acercamientos con ningún club. "Lo que quiero es volver a jugar y que sea prioridad, trataremos de buscar un club que se adecúe a eso", dijo en Cooperativa.

Luego, afirmó: "No he sabido nada de Colo Colo, no he tenido acercamientos con ningún club, no sé en qué equipo sigo este año".

Sobre su rendimiento en la UC, comentó: "Creo que hicimos un buen torneo, tuvimos un inicio un poco flojo. Tal vez lo estaba haciendo bien, pero tuve la mala fortuna de desgarrarme dos veces seguida, estuve parado tres meses".

"Después de eso, en Católica me dijeron que me recuperara de buena manera, y ahora me siento bien, entreno por mi cuenta y espero qué va a salir", añadió.

Cornejo finaliza diciendo que "fue una linda experiencia en la UC" y sobre su carrera aseveró: "He logrado casi todas las cosas que me he propuesto".