Mauricio Isla se las canta claras a Gustavo Dalsasso por gol anulado a Everton: "No porque sea yo voy a andar arbitrando, es una falta de respeto"

Universidad Católica solo rescató un empate ante Everton de Viña del Mar en la fecha 21 del Campeonato Nacional. Los cruzados contaron con un hombre más desde el 37', pero recién pudieron encontrar el gol al 84': Gary Kagelmacher descontó y dejó todo en 1-1.

El encuentro no dejó para nada contento a los ruleteros. Y no solo por el resultado, sino por una polémica en el partido. Luego del pitazo final, el director del club viñamarino, Gustavo Dalsasso, se refirió a un gol de Matías Campos López que fue anulado al 64' por un empujón a Mauricio Isla.

Para Dalsasso, el árbitro Cristián Garay solo cobró una falta porque Isla lo pidió. "El gol lo anuló Mauricio Isla, porque si hubiese sido otro jugador no cobra infracción. Lo hicieron porque Isla gritó", aseguró el ex golero.

Y su afirmación no gustó para nada en San Carlos de Apoquindo. Isla fue consultado por los dichos de Dalsasso y manifestó que era una falta de respeto insinuar que su figura influye en el arbitraje nacional.

"Yo voy a decir lo que sentí. Claramente dentro del área no se puede tocar, yo sentí que me tocó y punto. El director también tiene bastante experiencia, jugó muchos años en el fútbol y no voy a responder más allá", dijo el Huaso.

"No porque sea Mauricio Isla o porque esté en la Selección es que yo ande arbitrando, es una falta de respeto hacia mí. Lo vuelvo a repetir, siento que me tocó, podría haber sido que daba el gol y yo quedaba como el responsable, pero fue así. El árbitro decidió y digo con sinceridad que me tocó y punto", sentenció.