Mauricio Isla se convirtió oficialmente en el nuevo refuerzo de Universidad Católica en un golpe para el mercado chileno. El Huaso fue presentado este jueves en San Carlos de Apoquindo en compañía del presidente de la UC, Juan Tagle, y el gerente deportivo, José María Buljubasich.

El ex jugador de Flamengo abordó las razones para su llegada al elenco de la precordillera y se mostró feliz de volver al fútbol chileno, sobretodo por regresar al club en donde se formó y en donde no alcanzó a debutar profesionalmente.

"Orgulloso de volver al lugar donde nací, me crié y aprendí a jugar al fútbol. También de volver al fútbol chileno, porque lo necesitaba, estar con mi familia y disfrutar el fútbol chileno. Con muchas ganas de poder debutar y ayudar, de volver a casa después de muchos años", partió diciendo Isla.

Un tema no podía faltar y el Huaso fue consultado sobre si recibió un llamado de la Universidad de Chile. Isla es un reconocido hincha azul y los aficionados del elenco laico anhelaban verlo con la camiseta de la U en su esperado regreso a Chile, aunque en su presentación prefirió referirse solamente a su nuevo club.

"Quiero hablar de la Católica, porque fue una negociación muy rápida y sorpresiva. Eso lo logramos cuando vine con el Flamengo. Terminó el partido y ellos dos hablaron conmigo para volver, que era mi casa y que estaban con ganas de que viniera a jugar. Eso a mí me fortaleció, me gustó la idea. Quería volver por mi familia y, como dije, agradezco eternamente por la oportunidad que me dan", comentó.

"Voy a hablar de donde estoy. Esto empezó desde que estuve con el Flamengo acá, cuando se acercaron a mí. Me hicieron la oferta casi en el estadio, quizás por el autogol, pero fue sorpresivo y alegre. Necesitaba volver a Chile para estar con mi familia y sentir el fútbol. Los más cercanos lo sabían, cuando vine con Flamengo me sorprendió y desde ahí se hizo todo demasiado rápido", añadió.

"Los hinchas te van a matar cuando juegas mal y alabar cuando juegas bien. Yo vengo a entrenar al 100 por ciento para ganarme a los compañeros, que se sientan bien conmigo y yo con ellos", concluyó.