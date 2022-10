Matías Dituro aseguró que no ha sido fácil para el plantel acostumbrarse a la nueva realidad de Universidad Católica, donde tienen que resignar la localía debido a los trabajos que comenzaron a hacerse por la remodelación de San Carlos de Apoquindo.

Matías Dituro señaló lo complejo que ha sido para Universidad Católica salir de San Carlos de Apoquindo para hacer de local en otras canchas, lo que ha mermado el rendimiento de los cruzados en el último tiempo y ahora la opción de entrar a Copa Libertadores está muy difícil.

"Es incómodo. Nosotros de local en San Carlos nos hacíamos fuertes, era nuestra Fortaleza, con nuestra gente, y pasar de ser local un día en un lado y después en otro, es una incomodidad", manifestó en conferencia de prensa en la previa del duelo ante Unión Española, de este miércoles en Santa Laura.

Luego indicó que "tenemos que intentar resolverlo para estar más cómodo. El fútbol es un espectáculo, nos gusta jugar con gente, que disfrute, que cuiden los estadios y a los protagonistas. Entre todos tenemos que hacer un fútbol más serio y una liga competitiva".

Además añadió el meta que la eliminación de Copa Chile fue un golpe muy duro. "Teníamos la ilusión de pelear hasta el final y apuntábamos a eso. A mí me gusta ganar, estar siempre arriba y cuando no puedo hacerlo, me frustra", confesó.

Sobre los hispanos, a quienes deben vencer para seguir soñando con entrar a Copa Libertadores, manifestó que "es un partido que nos puede dar la posibilidad de seguir creciendo en la tabla, de poder seguir escalando posiciones, que es nuestro objetivo".

Le preocupa eso sí el estado de la cancha de Santa Laura, donde jugó contra Universidad de Chile hace pocas semanas. "Cuando nos tocó contra la U en la cancha de la Unión (Española) no estaba en buenas condiciones, pero puede ser que en este tiempo haya mejorado", cerró Dituro.