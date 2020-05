Lo sacaron de contexto: Universidad Católica aclara polémica tras supuesto plan de Buljubasich para impedir que Colo Colo y otros clubes se puedan reforzar

José María Buljubasich generó polémica en la última reunión de la Comisión Retorno del fútbol chileno, donde según la prensa el gerente deportivo de Universidad Católica habría intentando frenar la contratación de refuerzos de otros clubes, algo que resultó no ser cierto y sólo producto de una interpretación errónea a sus palabras, según confirmó el club cruzado.

"Descartamos absolutamente que exista una propuesta de Universidad Católica con respecto a impedir que los clubes que no han podido pagar la totalidad de las remuneraciones no puedan contratar en el próximo periodo de transferencias", aseguró la UC en un comunicado oficial, y agregó:

"Los dichos en cuestión se dieron en el contexto de indicar diversas situaciones provocadas por la crisis sanitaria y la consiguiente suspensión del torneo, que son nuevas para el fútbol chileno y la normativa existente, las cuales deberán ser definidas por la Comisión Retorno y, eventualmente, por el Consejo de Presidentes del fútbol profesional chileno", aseguró el elenco cruzado.

Los Cruzados aclararon la polémica tras supuesto plan de Buljubasich para impedir que Colo Colo y otros clubes se puedan reforzar

Los de la precordillera pusieron especial énfasis en aclarar que Buljubasich jamás mencionó a ningún equipo en particular, intentando suavizar las versiones que prácticamente aseguraban que Colo Colo no podría contratar refuerzos debido a que entregaron sus listados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

"En su intervención, José María Buljubasich no se refirió explícita ni implícitamente a algún club del fútbol chileno en particular y lamentamos profundamente si alguno de ellos se sintió aludido, lo que no fue la intención de la referida alocución, no pretendiendo jamás nuestra institución interferir en asuntos internos de otros clubes", aclara el documento.

Para zanjar de una vez por todas el asunto, los cruzados, con la autorización de la ANFP, expuso en su comunicado la transcripción exacta de las palabras que entregó el ex arquero ante la Comisión Retorno:

"Nos vamos a encontrar a mitad de año en un proceso a lo mejor de ventana de transferencias donde clubes no han pagado el 100% de las remuneraciones y otros clubes que sí lo pueden haber pagado, entonces: ¿van a poder contratar todos por igual? El que pagó a lo mejor no puede contratar porque no tiene dinero, pero el que no pagó puede contratar", dijo Buljubasich, y reflexionó:

"Hay temas que a lo mejor la Comisión va a tener que recolectar esa información y tomar la mejor decisión posible entre todos para no generar roces, como siempre suele salir después públicamente, nos empezamos a pelear entre todos, queda feo, entonces por lo tanto creo que hay una instancia de tomar todas las inquietudes que tienen los clubes y a partir de ahí tomar la mejor decisión”, fueron parte de las palabras del gerente deportivo de la UC.

Con la aclaración del equipo de la franja se entiende que las palabras del "Tati" se dieron en el contexto de la crisis sanitaria y la consiguiente suspensión del torneo, y por lo tanto las versiones de una propuesta para perjudicar a rivales directos nunca habrían sido la intención del gerente deportivo de los cruzados.