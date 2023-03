Los argentinos no pasan por alto el 16 de marzo. Es el cumpleaños de Carlos Salvador Bilardo, médico ginecólogo, ex futbolista y campeón del mundo a nivel de clubes y selección. Con 85 velas en el festejo, el Doctor ha sido homenajeado en todo el mundo. Y Ariel Holan, entrenador de Universidad Católica, no pudo si no dedicarle una sentido relato.

"Tuve el gusto de conocer a Bilardo en dos oportunidades. Cuando era entrenador de hockey, la federación lo contrató para darnos una charla post Mundial del '86 y me encantó la manera de explicar, la manera en que quería jugar y la manera en que uno vio jugar al equipo. Guste o no el estilo, cuando un entrenador logra que el equipo juegue como entrena, se da cuenta de que un entrenador es de primer nivel, independiente de los resultados", arrancó.

"La segunda oportunidad fue en algo muy curioso: cuando él asumió como secretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, ahí estuvimos en la colaboración del armado de lo que fue posteriormente su trabajo. Me acuerdo que una vez me dijo, cuando tuvimos una reunión solos, me dijo S-E-D: salud, educación y deporte, y que en Latinoamérica es fundamental y que esté vinculado", recordó.

Ahí sacó el archivo de la memoria. "Nunca lo conté públicamente. Él me llevó a su oficina, ahí sobre la calle Corrientes, abrió unos cajones y sacó una carpeta con papeles. Y me dice mirá-mirá-mirá año-año esto-esto-esto... año milnovecientos y pico: escribí salud, educación y deporte".

El manuscrito tenía la fórmula: "Barrios humildes: llevas un profesor de fútbol en la canchita del barrio, le pones una salita. ¿Quieres jugar? Tienes que vacunarte y ahí está la vacuna, la salud. Y la escuela: si no va a la escuela, no juega fútbol. Salud, educación y deporte, sed, sed, sed", recordó el estratega cruzado, que luego ahondó en el legado futbolístico.

Holan: Respeto y admiración por Bilardo



Al volver al fútbol, Ariel Holan reconoció sus diferencias con Carlos Bilardo. "La verdad es que deseo lo mejor para él, porque más allá de los gustos personales, porque yo tengo desde todo punto de vista una admiración y un respeto por Menotti, si me tuviese que definir soy menottista, guardiolista y bielsista", se confesó el estratega.

"Para mí, (César Luis) Menotti fue el primer entrenador del que aprendí cosas: dobles movimientos de desmarque y estamos hablando del año 1978, antes de estar en la selección. Un adelantado. De (Pep) Guardiola, ni hablar, un superlativo. Y de Marcelo (Bielsa) bueno, también. Pero uno respeta otros entrenadores, y entre ellos enormemente a Bilardo. Porque hay que salir campeón del mundo y llevar un equipo a ser subcampeón del mundo", sentenció.

"Bilardo, un entrenador de raza"



Pero vino un momento aún más íntimo, cuando fue el turno de preguntar de Rocío Ayala. La periodista le comentó a Holan que es hincha de Estudiantes de La Plata, donde brilló Bilardo como jugador y luego como entrenador. Y el técnico de la UC le regaló una gran historia a cambio a la reportera.

"El Estudiantes de La Plata del 82-83 era un equipazo y él era su entrenador: respeto enorme por la línea de entrenador de Bilardo y otros tantos que son de primer nivel. No he tenido el gusto de ir a ver a Diego Simeone, pero es de primer nivel; a (Mauricio) Pochettino lo vi... No es que cuando uno diga Menotti, Guardiola o Bielsa quiera entrar en polémica con otros estilos", advirtió el estratega cruzado.

"Todo lo contrario: valorar que son entrenadores de primer nivel y cada uno con su forma, cada uno en su lugar es trascendente. Cada uno en su estilo ha marcado la historia del fútbol argentino. Ayer vi una foto de que lo habían ido a saludar los campeones del mundo, con Burruchaga, Giusti, Ruggeri y otros más; y uno como entrenador, cuando después del paso del tiempo se mantiene el reconocimiento de jugadores tan importantes, creo que es el mejor regalo de cumpleaños para una persona que es entrenador de raza como Bilardo", graficó.

El recuerdo de Estudiantes vs Independiente

"Ojalá desearle lo mejor para su salud y respeto y admiración por todo lo que ha hecho por el fútbol argentino", agregó Holan, antes de traer al presente una bella semblanza de su niñez como hincha de Independiente y los verdaderos clásicos que disputaba el conjunto de Avellaneda contra Estudiantes de La Plata.

"¿Sabes lo que eran los duelos entre Independiente y Estudiantes cuando yo era chico? Era la época de (Osvaldo) Zubeldía. No tuve la posibilidad, porque era muy chico, de poder analizarlo. Ppero después, revisando la historia e incluso Bilardo contaba: Zubeldía era un adelantado", relató Holan.

"El anticipo en el primer palo y el gol en el segundo: cuando se dice que dos cabezazos en el área es gol, Zubeldía fue el que entrenaba mucho la pelota parada, estamos hablando del año 1967. Después, la ley del offside... yo no tenía la capacidad para darme cuenta en ese momento, pero sí después, como entrenador, que él exprimía el reglamento", explicó.

Para enmarcar la figura del Maestro Zubeldia, Holan recordó que "todo lo que no estaba en el reglamento o no estaba claro, él lo usaba con mucha inteligencia. Y fue un gran Estudiantes de La Plata... me acuerdo de tantos futbolistas, (Alberto José) Poletti, (Ramón) Aguirre Suárez, (Oscar) Cacho Malbernat, Bilardo, (Eduardo) Manera, (Juan) Echecopar, la Bruja (Juán Sebastián Verón) papá... además fue una época en mi infancia en que Estudiantes era rival de Independiente, me acuerdo muy bien de esos partidos", completó como saboreando el pasado.