Ariel Holan defiende a Mauricio Isla en la UC: "Caerle a un jugador no me parece prudente"

La dura eliminación de Copa Sudamericana frustró los planes de Universidad Católica, que ahora debe enfocarse en competir solo a nivel local. Los cruzados marchan punteros en el Campeonato Nacional y, como único otro desafío para este año, buscarán pelear además en la Copa Chile.

La derrota ante Audax Italiano tuvo como gran criticado a Mauricio Isla, quien respondió eliminando todo rastro de la UC de sus redes sociales. Los juicios al ex Flamengo no pasaron desapercibidos por el técnico Ariel Holan, quien abordó el tema con cautela en conferencia de prensa.

"Tenemos que tomar decisiones en función de nuestro sistema de juego. Más allá de enfocarse en un futbolista, hay que analizar la globalidad de un sistema de juego. Y eso no es de un partido, sino un balance de encuentros. Eso lo hacemos del portero hasta el último de los futbolistas en el campo de juego", comentó.

"Caerle a un jugador en particular no me parece prudente. Tenemos un plantel muy competitivo y hay algunos futbolistas, independiente de su posición en la cancha, que tienen momentos que no son buenos", complementó el técnico.

"Defender el torneo con uñas y dientes"

Pese a que el técnico aún está dolido por la eliminación, llamó a pasar la página y pensar solo en defender el liderato en el Campeonato Nacional. "Tenemos que corrernos de la amargura y la frustración por el resultado. Quedamos muy tristes y dolidos, pero el equipo viene bien y somos primeros con autoridad", comentó.

"Hay que ser muy agudo y autocrítico e ir viendo cómo hacer para que el equipo crezca. En el deporte y en la vida, esto no pasa de la noche a la mañana. Aún así, uno siente mucha tristeza por la gente que nos acompaña en un tiempo que no es fácil, porque jugamos siempre en una cancha distinta", siguió.

"Dolió, pero hay que aprender de esto. Como cuerpo técnico, futbolistas y dirigencia hay que darnos cuenta que estamos haciendo las cosas muy bien en el Campeonato Nacional, y que hay que defender la punta con dientes y uñas. Tenemos que pelear con todo en los dos campeonatos que nos quedan", agregó.

"Hay que tener perseverancia, convicción y paciencia. Cuando hay un equipo nuevo, hay recaídas, es difícil que un equipo nuevo gane todos los partidos seguidos, y que guste, gane y golee. En el torneo estamos viviendo el proceso con bastante eficacia, podemos tener una mala noche y la tuvimos el martes", cerró.