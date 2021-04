Diego Latorre manda al frente a Carlos Bilardo: "No nos dejaba cambiar camiseta con los rivales y una vez nos prohibió saludar a César Luis Menotti"

Diego Latorre nació en Boca Juniors y luego de su explosivo debut, se fue a Europa para jugar en la Fiorentina y el Tenerife entre otros, para pegar la vuelta al cuadro Xeneize en 1996.

El técnico que tuvo a su regreso a Argentina fue ni más ni menos que Carlos Salvador Bilardo. Conocida es la rivalidad del campeón del mundo en 1986 con la selección argentina, con otro DT campeón, César Luis Menotti (1978).

Resulta que en la temporada 96, los auriazules eran dirigidos por el Narigón, y en Independiente estaba su archienemigo de toda la vida. Precisamente cuando se enfrentaron, ocurrió una situación que fue revelada por Latorre.

César Luis Menotti junto a la actual selección argentina (Getty Images)

"Bilardo no nos permitía cambiar las camisetas. Y esa tarde no nos permitió tampoco saludar a Menotti", aseguró Gambetita en el programa Todo muy Argento.

Agregando que "todos sabían que yo no tenía mucha afinidad con el Narigón. Era más menottista. Y no lo fui a saludar (a Menotti) por orden de Bilardo, traté de respetar lo que quería. Y me arrepiento. De eso verdaderamente me arrepiento. Yo lo tendría que haber ido a saludar al Flaco. Me parece que son cuestiones aleatorias que no hacen al compromiso de un jugador con el equipo: vos podés tener coincidencias o diferencias, pero cambiar las camisetas, ir a saludar a un compañero, a un técnico, a un rival, no te hace mejor ni peor persona. No me parece que pasen las cosas por ahí. Es tóxico todo eso. No aporta nada".

Sobre el partido aquel, Latorre aporta que "estaba todo muy tenso. Había un enfrentamiento histórico entre los dos técnicos y nosotros (los jugadores) fuimos un poco el jamón del sandwich ese, estábamos en el medio de la disputa. No fue grato".