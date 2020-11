César Luis Menotti llora a Diego Armando Maradona: "Estoy destruido, no quiero saber nada, no lo puedo creer"

Este miércoles 25 de noviembre el mundo del fútbol recibió un gran cachetazo: la confirmación de la muerte de Diego Armando Maradona a causa de un infarto al corazón.

En conversación con TyC Sports, César Luis Menotti, su primer entrenador en la selección argentina y uno que no compartió con el Pelusa, confesó estar deshecho por la noticia.

"Estoy destruido, no quiero saber nada, no lo pudo creer. Estoy hecho mierda no puedo hablar más", aseguró el Flaco.

Menotti como todos los fanáticos del 10, querían creer que todo era una fake news, aunque terminó entregándose.

"Pensaba que estaban exagerando, pero evidentemente es lo que pasó, terrible, lamentable", afirmó quebrándose.

El ex entrenador reflexionó que "con todo lo que había superado, se habían tomado estas medidas de que estaba mejor cuidado y es una sorpresa trágica".

Menotti terminó abruptamente la conversación disculpándose que "ya no podía hablar más".