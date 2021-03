Cuidan la salud del doctor: Carlos Bilardo no sabe aún de la muerte de Diego Maradona

Casi cuatro meses han pasado desde que se anunció la muerte de Diego Maradona, el pasado 25 de noviembre, y una de las personas más cercanas al legendario jugador fue el director técnico con el que consiguió su hazaña más grande, el título en el Mundial de México 86, Carlos Salvador Bilardo, aún no sabe la noticia.

A sus 82 años de edad, el Doctor vive un momento complicado de salud por lo que las malas noticias le pueden significar una fuerte recaída. "No sabe nada, ni de Diego, ni de Sabella, ni de Malbernat, ni del Tata Brown. Cuando está por la tele tratamos de sacarle esas cosas", indicó quien fuera su asistente técnico, Miguel Ángel Lemme.

Lemme, quien también fue parte del cuerpo técnico de Maradona en la Selección Argentina, cuenta que el Narigón se encuentra estable. "Carlos está bien, ahora voy a almorzar con él. Se vacunó y está bien, no le levantó fiebre ni nada", añadió en una entrevista con el programa Cómo te va en Radio Colonia AM 550.

"No paramos de llorar cuando nos enteramos lo de Diego con mi familia. Como no lo voy a extrañar. Tengo cosas que nunca voy a poder olvidar. Siempre digo que fui un agradecido, porque estuve con Grondona, Bilardo, Maradona y Messi", manifestó.

A pesar que la relación de Lemme con Maradona no terminó de la mejor manera pues lo despidió por teléfono, se aleja de cualquier rencor. "No me gusta cuando salen a hablar cosas malas de Diego, hablá las cosas buenas. Todos los que salen ahora a hablar no me gusta. Que hablen las cosas buenas".

