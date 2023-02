El defensa uruguayo, Gary Kagelmacher, se ha convertido en uno de los pilares de Universidad Católica en este inicio de temporada.

Increíblemtente para un zaguero, ya tiene tres goles en seis partidos jugados y es uno de los goleadores del equipo en el Campeonato Nacional.

El ex Real Madrid, Mónaco y Peñarol, entre otros, analizó su momento en el equipo y reconoció que le gustaría quedarse más tiempo en el fútbol chileno.

Sobre el estilo de juego de Ariel Holan, comentó en Cooperativa: "Somos un equipo muy ofensivo, con muchas individualidades, con jugadores que les gusta ir al ataque, que se proyectan bien".

"Hemos hablado que hay que tener un balance, es importante dar seguridad y que ataquemos con criterio porque también hay que defender con un criterio importante. Todos los equipos tienen jugadores buenos, te pueden jugar de contra, tomar mal parado y eso queremos afinar", añadió.

"Es fundamental intentar siempre estar parados lo mejor posible para no sufrir esos momentos en que todos los equipos a veces te van a hacer daño. A lo mejor algunos partidos serán más minutos y en esos momentos hay que saber defender, cerrarse y hacérselo difícil al rival para que llegue al arco nuestro", complementó.

Respecto del nivel del fútbol chileno, aseveró: "No estamos al nivel de Brasil ni los equipos grandes de Argentina, pero encontré una liga competitiva con equipos que este año han clasificado a copas, que no lo habían hecho anteriormente, con buenos jugadores jóvenes que se han visto en equipos que no son denominados grandes".

"Es una liga que me gusta, me siento cómodo y espero que el fútbol chileno siga creciendo; los campos de juego a veces no han estado de la mejor manera, pero si se mejora eso será mejor para el espectáculo", sostuvo.

Finalmente, reconoció que ya ha tenido conversaciones para renovar en el club antes de que finalice su vínculo: "Mi contrato es hasta finales de este año, hubo charlas informales con el club, pero intento no meterme mucho en eso, sé que hay gente que se ocupa de esas situaciones y yo intento preocuparme de lo deportivo, tenemos una semana importante para la institución, Católica se merece tener ese cupo en Sudamericana. Intento abstraerme de ese tema".