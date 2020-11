Fuentes se ilusiona con la Sudamericana: "Siempre se habla que los chilenos no avanzan. Espero que en esta ocasión podamos llegar lo más lejos posible"

Universidad Católica cerró un refuerzo de lujo en las últimas horas con el arribo de Juan Fuentes, quien espera sumar la experiencia adquirida en Estudiantes de la Plata en favor de los objetivo de la UC: el tricampeonato y la Copa Sudamericana.

Este lunes el volante chileno completó su primer entrenamiento en el complejo Raimundo Tupper bajo las órdenes de Ariel Holan, para luego ser presentado ante la prensa de manera oficial.

El volante habló en conferencia acerca de sus metas para esta nueva etapa, mostrándose feliz de volver al fútbol chileno de la mano de un grande como la UC:

"Muy contento e ilusionado por lo que viene haciendo el club. Espero que mi estadía sea al 100%", comentó Fuentes agregando: "tengo ganas de mostrar las cosas que he venido haciendo bien en el último tiempo".

Juan fuentes reveló que la Copa Sudamericana es un objetivo importante junto al plantel, y que esperan seguir avanzando hasta lograr algo importante:

"Siempre se habla de que los (equipos) chilenos no avanzan (en torneos internacionales), y espero que en esta ocasión podamos llegar lo más lejos posible", comentó.

Por último Fuentes, quien llega con gran experiencia ganada tras su paso por argentina, reveló cómo se dio la plática en que Ariel Holan le informó en qué puesto lo usaría en la cancha.

"(Holan) Me preguntó donde me sentía más cómodo. En dos posiciones me siento cómodo; de contencion fue la mayor parte cuando empecé. En O'Higgins empecé a alternar. Le comenté que estaba a disposición para cualquiera de los dos puestos", comentó agregando: "espero estar pronto a disposición del plantel y ojalá poder jugar pronto".