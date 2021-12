El destacado ex defensor formado en Universidad Católica no quiere ser viudo de Diego Buonanotte, cuya salida del cuadro cruzado ha marcado a fuego a los hinchas cruzados. "Basta ver cuánto ha jugado de titular en los últimos dos años y medio", sentencia el ex seleccionado chileno.

Jorge Vargas: "No soy devoto y está más que claro que Buonanotte cumplió un ciclo en Universidad Católica"

Jorge Vargas es uno de los fundadores de la franquicia de defensores formados en Universidad Católica que llegan a las grandes ligas del fútbol europeo. Potencia echó raíces después de una década en el calcio italiano, y hoy da sus primeros pasos como entrenador.

Pero no se le escapa nada de lo que pasa alrededor del cuadro cruzado. Y en conversación con Redgol asume las nuevas metas de la UC como tetracampeón del fútbol chileno y hace un balance del caso que más ha afectado a los hinchas.

En ese sentido, el ex defensor de la Roja pide cautela con la Copa Libertadores: "No es fácil. Hay que ver cuánto invierten los que llegan a semifinales. Son poderosos económicamente y no hay equipo en Chile que tenga la posibilidad de invertir esa cantidad de dinero".

En ese sentido, asume que el camino es que "la Católica siga haciendo un buen trabajo y dándoles oportunidades a los jóvenes, que setrán la base de nuevos triunfos. Tirar los jóvenes a la cancha es una buena iniciativa para ser importante a nivel internacional", puntualiza.

Pero la edad de las promesas tiene un tope, que es el que marcan los más veteranos del plantel. Y en ese sentido la salida de Diego Buonanotte del equipo puede abrir espacios para los jugadores proyectables, aunque los hinchas de la UC lamenten el adiós del Enano.

Jorge Vargas no come vidrio y recurre al dato duro para opinar. "Nunca he sido devoto de Buonanotte. Está más que claro que cumplió un ciclo, basta ver cuánto ha jugado de titular en los últimos dos años y medio", explica.

En ese sentido, Potencia subraya que "Católica es un equipo importante y grande de Chile, así que tener jugadores extranjeros con cierta cantidad de años... creo que las estadísticas son las que mandan en el fútbol. Veamos cuántos partidos jugó como titular en dos años y medio y cuántos puntos sacó en la cancha. Es fácil", concluye Vargas.

Universidad Católica aún no anuncia incorporaciones oficiales para la próxima tenmporada, aunque por primera vez en los cuatro años del tetracampeonato, consiguió atar al entrenador para la próxima temporada: el argentino Cristián Paulucci.