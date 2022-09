No + Violencia

No + Violencia

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, alcanzó a durar 4 minutos y 47 segundos. Tras el gol de penal de Fernando Zampedri, desde la barra de la UC cayeron fuegos artificiales que explotaron a centímetros del arquero de los azules, Martín Parra.

El duelo terminó suspendido y el joven meta fue trasladado a una centro asistencial de urgencia, aturdido y con un trauma acústico agudo producto de la explosiones y la onda sonora.

Uno de los más enérgicos en condenar el hecho en redes sociales fue el periodista Jorge Coke Hevia, disparando contra el presidente de Cruzados, Juan Tagle, y los responsables del acto criminal que pudo terminar con consecuencias fatales o condicionar la carrera de Parra.

“La peor barra, a la que el tribunal da chipe libre, vuelve a hacer de las suyas. Linda apelación de Cruzados”, lanzó Coke Hevia recordando que el partido en principio debía jugarse sin público por un castigo impuesto a la Católica, también por incidentes de la barra.

Complementó que “a estas alturas no debería importar que el torneo y Copa Chile sean torneos distintos. La estupidez de la barra de la UC ya no resiste análisis. ¿Cuántas llevan este año? Insólito que el castigo no corra para el Campeonato Nacional, insólita apelación e insólito el tribunal”.

Y complementó “excelente decisión de González (árbitro) de retirar los equipos. El partido NO puede seguir si es que Parra no puede continuar… ¿Cuándo la ANFP pide cambiar a sus salas del tribunal?”.

Entre los dardos a la Católica. O mejor dicho a Cruzados, Coke Hevia lanzó furioso: “club en huelga, castigados y apelando de manera increíble, comportamiento horrendo este año de parte de su barra y todo amparado en su dirigencia. ¿Qué le hicieron a la UC? Increíble y eso que ni siquiera hablo de fútbol y su planificación 2022”.

Otras publicaciones del periodista sobre el abominable acto delictual fueron “vuelvo a dar mi humilde datito. No vaya al estadio, no se haga el ‘tengo aguante’…no sabes si vuelves a tu casa. (…) Estamos cada vez más cerca de que alguien muera en un estadio. Esperemos que Parra esté bien. (…) Impresentable declaración de Tagle”.

También se refirió irónico y ácido a las declaraciones de Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, quien sostuvo que “no existe en la reglamentación del fútbol chileno la pérdida de un partido o de los puntos por actos de violencia porque los dirigentes no han querido aprobarla”. Hevia sostiene “¿queda claro? Se arreglan entre ellos”.

Para concluir, Coke Hevia sentencia tajante: “Tagle pide que Carabineros vuelva al estadio. Alguien me explica por qué chucha mis impuestos tienen que pagarle su espectáculo?”.