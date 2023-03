La familia cruzada está indignada con la eliminación en Copa Sudamericana. Luego de contratar jugadores importantes para pelear en ese frente, que Universidad Católica quedara fuera tras caer 3-2 ante Audax Italiano es un golpe tremendo para la temporada.

En charla con Redgol, el histórico defensor René Valenzuela manifestó que "si bien iba ganando el primer tiempo, se vio un equipo que no se complementaba en sus líneas, tanto en lo defensivo como con Saavedra, que parecía líbero. No había contención en la UC, era un equipo desarmado".

Luego fue enfático en señalar que este resultado "lógicamente que es un fracaso, porque la UC armó un equipo para hacer algo a nivel internacional y sale a la primera".

Jorge Aravena comentó que "fue un partido malo donde no se logró superar a Audax, que fue inteligente y ganó de buena manera. No entendí la permanencia de Di Santo en la cancha, que no aportó absolutamente nada".

Agregó el Mortero que "Audax aprovechó las facilidades de la Católica, los errores en defensa sobre todo le permitieron pasar arriba. Lo malo es que es un solo juego, nos quedamos con nada a nivel internacional. Es muy malo no participar en competencia internacional, pero así como está jugando la UC… era jodida la cosa si clasificábamos".

En tanto Coke Contreras manifestó que "es un golpe, después del 3-2 fue todo una desesperación, no hubo tranquilidad para ir por el empate. No seguir en esta competencia es un mazazo y eso te deja dudas. Por un momento la UC manejó el partido, pero Audax salió más motivado en el segundo tiempo para darlo vuelta. Ni con los cambios tuvo reacción Católica, porque no llegó ni al arco. No es una buena señal".