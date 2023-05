Universidad Católica goleó 4-1 a Deportes Copiapó en la región de Atacama, un triunfo que fue un bálsamo para Ariel Holan. Los cruzados llevaban muchas fechas sin festejar, por lo que con estos tres puntos nuevamente se meten en la parte alta de la tabla e ilusiona lo que puede ser la segunda parte del año.

Así lo destacaron históricos de la UC a Redgol. Jorge Aravena comentó que la goleada no sorprende "porque son buenos jugadores", por lo que solamente pide ser cautos. "Hay que tener paciencia, calma. Jugó mejor el equipo y ojalá sea el paso necesario para tomar el impulso que se requiere para la parte final del campeonato".

Para Miguel Ángel Neira, ex seleccionado nacional, fue "un partido espectacular, demuestra que la UC estará peleando el título a pesar de jugar mal y no ganar. El campeonato es irregular, entonces peleará arriba y creo que va a ser campeón".

También concuerda en que "había que tener paciencia, no podías pensar en cambiar al DT porque no se dan las cosas algunos partidos. Cambiarlo significa mucho, habría que traer uno de afuera, porque acá no hay nada".

Sobre la gran figura de los cruzados, Fernando Zampedri, se sacan el sombrero. "Es un gran goleador Zampedri, es un jugador de equipo porque cuando cae al mediocampo se asocia bien con los compañeros y en el área es letal", comentó el Mortero.

En tanto Neira indica que "Zampedri es un crack, con Arica Hurtado es los mejores 9 de la historia de Católica. Mucho más que Beto Acosta, que metía el cuerpo, los codos, pero los otros son más futbolistas".

Osvaldo Hurtado, uno de los aludidos, además destaca otro nombre en el andamiaje de esta Católica. "Monito Aravena le da un plus a la Católica, porque encara y trabaja para el equipo. Que sirva este triunfo, los vi mejor ofensivamente", cerró.