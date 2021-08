Gustavo Poyet dio la cara y fue al frente ante la crisis que vive Universidad Católica, con sólo un triunfo en los últimos diez partidos, las eliminaciones de la Copa Chile y la Copa Libertadores, y la caida al cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

El entrenador uruguayo se mostró firme en el convencimiento. "Nosotros estamos concentrados en el trabajo, en lo que nos pide el club. Evidentemente los últimos partidos no han sido lo que queríamos. Hemos puesto todo en consideración".

Según el estratega, la carga de trabajo ha sido clave. "Hemos tenido 8 o 10 partidos más que el resto de los clubes. No es como les gusta trabajar a los entrenadores. Hasta hoy se ha cumplido todo lo que me ha pedido el club, de una forma u otra. El objetivo del tetra sigue ahí, estamos a 3 puntos de la cima", subrayó.

Pero lo más esperado era la reacción ante las polémicas que ha protagonizado su hijo y segundo ayudante, Diego Poyet, que en el partido contra Universidad de Chile saltó las rejas para salir a la cancha y fue vinculado en altercados con Edson Puch y Fernando Zampedri.

Diego Poyet, hijo del entrenador de la UC, ha estado vinculado a varias polémicas en la última semana

"Diego no estaba suspendido. Estaba apuntado en el banco de suplentes. Por un tema de mirarlo desde arriba, decidió ir a mirarlo a la tribuna. Por eso estaba vestido así. Obviamente no quedó para nada lindo que saltara la reja, en eso estamos de acuerdo", explicó Gus.

Más tarde evitó profundizar en el tema de las peleas entre su hijo y los jugadores. "Yo soy antiguo en esto. Pido disculpas, pero de lo que pasa en la interna yo no comento nada. Yo tengo códigos que aprendí de chiquito en Uruguay".

Según Poyet, "los rumores son algo que no puedo controlar. No puedo estar semana a semana desmintiendo. Pido mil disculpas pero de lo que pasa en el vestuario... jamás cuento nada. Quizás con amigos en un asado, pero no públicamente", puntualizó.

Ante la inquietud periodística, el uruguayo sentenció que "quizás soy de una época antigua. Si tú (periodista) tienes la confirmación de estas cosas (pelea), yo por códigos que aprendí de chiquito en Uruguay... pido disculpas pero no puedo comentar nada".

Finalmente se refirió al respaldo que recibió del presidente de Cruzados, Juan Tagle. "Esto es fútbol, yo entiendo. Soy un privilegiado de estar en un trabajo que me gusta. A veces sale mejor que otra veces. Hay cosas que podemos controlar, como quien juega y quien no. Pero en otras cosas no. El presidente dijo lo que dijo y ahí queda. Yo no puedo decir nada más. Yo me entero recién de eso). No puedo comentar nada más", completó.

Universidad Católica se enfrentará este sábado con Deportes La Serena por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional. El encuentro se disputará desde las 20:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.