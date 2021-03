Gustavo Poyet: "Si los otros tres entrenadores fueron campeones y yo no, seré responsable"

Gustavo Poyet dirigió este sábado su primera práctica en Universidad Católica, equipo donde espera repetir los títulos conseguidos en las tres temporadas anteriores.

El ex DT del Sunderland, entre otros, sabe que reinventarse en el éxito no es tarea fácil. "Todos me han dicho '¿no es malo ir a un equipo que viene de ser campeón?'. ¿Por qué puede ser malo? Los jugadores de la UC tienen algo, son tipos ganadores, tendremos que mantener la intensidad, el entusiasmo y el hambre por seguir ganando", afirmó en El Mercurio.

Sobre el objetivo de conseguir el cuarto campeonato seguido para la UC, señaló: "Es una responsabilidad, pero no lo veo negativo. A mí me gusta, es fenomenal".

"Estoy contento, aunque pone un poco de presión en mí, seguramente. Porque si otros tres entrenadores ya lo hicieron y yo no, seré responsable de no ganar", añadió.

¡Buena semana de entrenamiento para #LosCruzados! ⚽



¡Con la mente puesta en la temporada 2021! �� pic.twitter.com/QOFxfcAATx — Universidad Católica (@Cruzados) March 13, 2021

En cuanto a las razones para aceptar la oferta de la UC, indicó: "Seguí mi instinto. Me pasó una vez en Inglaterra, con un equipo importante. Hablé con los dirigentes y cuando salí de la reunión tenía la sensación de que no era para mí. Mi instinto me decía que no. Y cuando el club le dio el puesto a otro entrenador me quedé tranquilo. Acá el instinto fue siempre muy positivo y confirmado plenamente cuando conversé con la directiva".

Gustavo Poyet debutará al mando de Universidad Católica el 21 de marzo ante Colo Colo por la Supercopa 2020. El fin de semana siguiente se dará inicio al Torneo Nacional.

Recuerda que el Campeonato Nacional puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports