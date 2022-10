El ex jugador de la UC, cuadro con el que fue campeón y donde tiene un hijo en la Sub 15, subió un par de historias en apoyo a la huelga legal de los trabajadores del sindicato de Cruzados SADP. Además, dejó una pregunta que denota los problemas que vive la institución estos días.

Universidad Católica vive días turbulentos. Y no sólo por los hechos de violencia que reiteradamente ha dejado la barra. También por la huelga legal del sindicato de trabajadores de Cruzados SADP, que este martes 4 de octubre vivieron su séptimo día con sus actividades paralizadas a raíz del fracaso de la primera negociación colectiva de la agrupación con la concesionaria que controla el destino del tetracampeón del fútbol chileno.

Las cosas han llegado a tal nivel, que uno de los históricos de la UC que estaba enrolado al sindicato, Cristián Álvarez, presentó su renuncia. Mario Lepe, el histórico capitán de la Franja, hizo un llamado desesperado a ponerle fin al conflicto, con una interpelación directa al presidente de la sociedad anónima, Juan Tagle.

"Hemos tenido que suspender muchos entrenamientos", aseguró el otrora mediocampista, cuyo nombre bautiza a una de las galerías del estadio San Carlos de Apoquindo. Una de las prácticas fue del equipo Sub 15 de los precordilleranos, donde milita Joaquín Meneses, el hijo de Fernando. A raíz de que su progenitor, quien ha estado citado a más de algún microciclo en la Roja de la categoría por el DT Ariel Leporati.

Por esa razón, el Feña se sumó al apoyo a los trabajadores del club con un par de historias en su Instagram. "Los que inician la formación de todos los niños para que puedan ser jugadores profesionales, los que hacen crecer al club, los que están SIEMPRE. Mucha fuerza a todos", escribió el oriundo de Lontué, quien está sin club luego de un paso por el Rodelindo Román. Y acompañó su publicación con el hashtag #DeNoCreer.

Y dejó una pregunta. "¿Hasta cuándo tendrán que esperar nuestros niños para volver a entrenar? Aguante sindicato de Cruzados SADP", posteó Fernando Meneses, quien hace unos días reprobó unos comentarios del periodista Cristian Caamaño, quien trazó un paralelo entre lo que pasó con Martín Parra y lo ocurrido con él, cuando recibió un proyectil que también terminó con la suspensión de un clásico universitario por el lejano 2013.

"¿Cómo tan nefasto? En vez de decir que los dos hechos son una vergüenza y que no vuelvan a pasar y castigar a los responsables de una vez por todas así no perjudican un lindo espectáculo. Comentarios así no ayudan en nada a erradicar este tipo de cosas", fue la reflexión del extremo derecho que fue mundialista sub 20 con la Roja, jugó en Colo Colo, O'Higgins, la UC, Alianza Lima, entre otros clubes.