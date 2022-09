Sebastián Miranda se muestra desilusionado de Mauricio Isla: " Me llama la atención que no salga a dar disculpas públicas"

Una de las polémicas que se generaron tras el cobarde ataque en contra del portero de Universidad de Chile, Martín Parra, por un grupo de hinchas de Universidad Católica, tuvo como protagonista a Mauricio Isla.

Si bien el lateral salió a pedir disculpas por un Twitter de Cruzados por la actitud que había tenido en el momento, a muchos los tiene molestos su reacción, teniendo en cuenta que debería ser uno de los que ponga calma ante un momento tan crítico.

Sebastián Miranda, entrenador de Universidad de Chile, se mostró desilusionado por lo que vio en la cancha por Isla, cuando el portero Parra estaba en el suelo tras el impacto de los fuegos artificiales.

"Lo conozco, tuve la suerte de conocerlo cuando chico y el año pasado en Copa América cuando Martín (Lasarte) me invitó. Me llama la atención sus comentarios en la cancha, porque un jugador de esa jerarquía diga esas cosas. Me llama la atención que no salga a dar disculpas públicas y sólo por twitter. Es un colega, defendemos distintos colores, pero hay cosas que engrandecen como personas, más allá de la rivalidad. Esas cosas me llaman la atención. El club no actúa de la manera que uno esperaría", comentó Miranda, quien como jugador pasó por Universidad Católica.

En ese sentido, el entrenador también apunta a la forma en que el club local tomó la situación del portero Parra, donde asegura que no hubo mayor preocupación por el compañero.

"No desconozco mi paso por la Católica, me siento orgulloso en mi carrera y conozco a mucha gente que está. Hoy estoy en este club que defiendo todos los días con mi trabajo, porque me abrió las puertas para desarrollarme. Las cosas que suceden son para que las digan ustedes. Lo que me preocupa, más allá de lo extra deportivo, es la poca preocupación de Universidad Católica. Por todo lo que uno ve, uno espera una reacción distinta del club, en el estadio no se acercó a preguntar nadie por Martín. No hubo relación directa al club, sólo un par de whatsapp entre gerentes deportivos. Me llama la atención. Uno pensaría que la situación pudo ser distinta", profundiza Miranda.

Por lo mismo hace un llamado a quienes dudan de lo que pasó con Parra, arquero que estuvo hospitalizado con problemas en su oído, además que se encuentra en reposo hasta, al menos, el jueves.

"En la cancha fue chocante, no me esperaba lo que pasó. No me había tocado vivir una situación similar. Fue complicado, veíamos a nuestro arquero en el suelo, que no escuchaba nada y lo digo con plena seguridad. Es complicado, nadie quiere estar ahí. Se da para que muchos especulen, unos dicen que no tiene nada, pero desde mi lugar vi que le reventaron los petardos, porque lo tenía de frente. Sabía que era grave y hay jugadores que reaccionan de una manera y otros no. Tiene que servir de experiencia a los jugadores, entrenadores y árbitros, para saber que lo más importante es la persona afectada", detalla Miranda.

En esa misma línea, apunta a ex porteros, como Óscar y Eduardo Furniel, quienes en conversación con Redgol, manifestaron que "se magnificó mucho".

"Las personas reaccionan distintas, no comparto la forma de Isla porque lo conozco, como sí la tuvieron otros jugadores de la UC. Respecto a otras personas no me voy a referir. Hay un parte médico que respalda. Lo que digan Óscar Wirth o Furniel no me voy a meter porque son personas ajenas a la cancha", finalizó.