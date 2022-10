Mario Lepe es uno de los trabajadores de Cruzados SADP que forma parte del sindicato, que este lunes 3 de octubre cumple su sexto día de huelga legal a raíz del fracaso de la primera negociación colectiva con la concesionaria que controla el destino del club de fútbol de la Universidad Católica. El histórico capitán es uno de los más potentes nombres que se enroló a la organización, como también lo son Ignacio Prieto y Cristián Álvarez.

En un video difundido por las redes sociales del sindicato de Cruzados, Lepe hizo un desesperado llamado a conciliar las posturas y lograr el ansiado acuerdo. "Quiero comentarles que yo trabajo en el área de captación del club. Llevo 42 años en la institución. Me crié, me criaron acá, me educaron acá y me formé como persona acá. Lamentablemente hemos tenido que suspender muchos entrenamientos y algunas pruebas, en regiones sobre todo, producto de la huelga legal que está teniendo el sindicato con Cruzados", introdujo el otrora volante central de la UC.

"Felicito a los compañeros que están haciendo el aguante ahí, cinco o seis horas diarias tocando bombos y cosas, haciendo visible esta huelga. Lamentablemente no puedo estar, me operé de la cadera y tengo licencia, pero estoy moral, mental y espiritualmente para la fuerza que deben tener porque mis compañeros la están pasando mal y no debería ser", dijo también Mario Lepe, cuyo nombre bautiza a una de las galerías del estadio San Carlos de Apoquindo.

Mario Lepe emplaza directamente a Juan Tagle

Mario Lepe tuvo espacio para particularizar en un nombre: el del presidente de Cruzados SADP. "No es bueno para el club ni para nosotros estar en esta situación. Espero que se tomen cartas en el asunto el directorio, Juan Tagle el presidente y se pueda solucionar lo antes posible", afirmó el histórico "6" directamente al abogado, quien dio una entrevista institucional de casi 8 minutos en torno a los episodios de violencia ocurridos en la última semana, pero no le destinó ni un segundo a la huelga legal del sindicato.

"Lamentablemente llegamos a esto porque aceptamos la última oferta siempre y cuando se incluyeran a estos ocho trabajadores que nunca han sido tomados en cuenta. Queríamos que se tomaran en cuenta y eran cinco mil pesos cada uno, eran entre 48 y 50 mil pesos mensuales. Eso nos puso en la huelga y es lamentable. No es producto de ellos, si no que de muchas cosas que llegamos a esta situación", cerró el inolvidable mediocampista de la Franja.