Ex capitán descarta cama en la UC, pero advierte: "No sé cuánto tiempo más se pueda esperar a Holan"

Ariel Holan debe sacar conclusiones en San Carlos de Apoquindo. Si habrá cambio de esquema táctico es uno de los temas a resolver por el experimentado DT argentino. La inclusión de Bryan González en el clásico ante Colo Colo, otro de los puntos que el entrenador de Universidad Católica repasa en su cabeza.

Justo en esta semana, en la que Juvenal Olmos dijo abiertamente que "los jugadores se lo están echando al lomo", a Holan le llegó un ataque desde Argentina. En medio de la gravísima crisis institucional que vive Independiente de Avellaneda, Gabriel Milito aludió sin nombrar al estratego. Y lo hizo añicos, pues lo sindicó como uno de los mayores responsables de la debacle en el Rojo.

Y en RedGol tomamos contacto con un ex capitán de los Cruzados para analizar el presente que vive el ex técnico de Defensa y Justicia, quien está en su segundo ciclo en la precordillera. La referencia es para Rodrigo Gómez, quien al igual que el estratego, tuvo dos estadías en la Católica. En una conversación con Paulo Flores, apuntó que "no comparto la opinión de Juvenal Olmos, que es respetable".

"Si él lo cree así, en algún minuto sea parte de su cultura. Pero yo no concibo que un equipo le haga la cama a un técnico. Es muy difícil poner a 25 jugadores de acuerdo. Es distinto al hombre del maletín. Eso sí existe, eso sí lo vi. Pero ir para atrás, nunca lo vi. Que alguien me lo cuente, yo no sé, pero sí se ha sabido casos de sobornos e incentivos. Eso existe. Pero poner de acuerdo a 25 futbolistas para que un equipo pierda, ni de cerca", expresó quien también fuera seleccionado chileno.

Rodrigo Gómez: "Católica no juega bien y ha dado suficientes señales de no reaccionar"

Además de eso, Rodrigo Gómez desglosó el nivel futbolístico mostrado por Universidad Católica al cabo de nueve jornadas en el Campeonato Nacional 2023. La posición en la que marcha, la segunda, parece no ser muy relevante a la hora del diagnóstico para él.

"Yo creo que la Católica está en una condición bastante particular. Aunque está segunda, tuvo el fracaso en la Copa Sudamericana, el casi bochorno en la Copa Chile con un equipo amateur", expresó el comentarista, quien también es el gerente general de la Radio La Clave, en alusión al difícil encuentro de la UC frente a Deportes Colina, que apenas pudo resolver mediante los lanzamientos penales.

Con todo eso a la vista, Gómez añadió que "la Católica no juega bien y ha tenido suficientes señales de que el equipo no reacciona. Más que ser un partido saca-técnico, no sé cuánto tiempo más se le puede esperar a Holan". La gerencia deportiva y el directorio de Cruzados SADP tienen esa respuesta, aunque Juan Tagle le dio respaldo este jueves 13 de abril.