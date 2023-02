Eugenio Mena reconoce que le costó tomar la decisión de venir a la UC: "Yo estaba bien en Racing, la gente me quería"

Eugenio Mena volvió a nuestro país luego de diez años en el extranjero. Con 34 años dice que era el momento de volver, aunque reconoce que le costó tomar la decisión, pues estaba pasando por un gran momento en Racing Club.

En Universidad Católica le quitó la titularidad de inmediato a Alfonso Parot y ya ha mostrado ser una variante ofensiva importante en el planteamiento de Ariel Holan.

En entrevista con Cruzados Más, contó detalles de cómo ha sido su retorno y el reencuentro con su familia: “Da nostalgia volver al país y vivir lo que uno vivió en los inicios. Ha sido bonito y un desafío, también, para poder llevar lo que he aprendido durante toda la carrera que hice afuera”.

Luego, admitió: “Fue una decisión difícil. Yo estaba bien en Racing, la gente me quería, pero cuando me llegó la propuesta de Católica, de la forma y el trato que hubo durante la negociación, me motivó para venir. Siento que fue acertado para mi carrera”.

“Estoy contento por estar cerca de mi familia y disfrutar momentos con ellos. Me había ausentado mucho tiempo y me he perdido cosas con mi familia. Qué mejor que vivirlo ahora, en un buen club”, añadió.

Al seleccionado chileno también le preguntaron cómo celebrará si convierte un gol con el equipo cruzado y respondió: “Con pasos de baile no sé, soy malísimo en eso. Pero es la alegría del momento, va a depender del resultado, hay muchas cosas entremedio. De seguro será una felicidad inmensa y la voy a explayar de la forma que lo sienta”.

Eugenio Mena salió del país en 2013, cuando dejó Universidad de Chile tras ganar la Copa Sudamericana y fue contratado en Santos de Brasil.

Luego, pasó por Cruzeiro, Sao Paulo, Sport Recife y Bahia, antes de emigrar en 2018 a Racing Club de Argentina, donde tuvo gran éxito.