El palo de Ricardo Lunari a la UC: “Le abren las puertas a todo el mundo, pero nunca me han dado una oportunidad”

El argentino Ricardo Lunari no se guardó nada y le mandó un directo palo a la dirigencia de Universidad Católica, porque acusó que nunca lo han contactado para trabajar en la institución, a diferencia de otros ex jugadores del club como Milovan Mirosevic, Cristian Álvarez, José María Buljubasich, entre otros.

En conversación en un live de Instagram de Al Aire Libre en Cooperativa mencionó que “yo estoy capacitado. He dirigido equipos como Millonarios en Colombia o Newell's, donde había jugadores de elite como Gabriel Heinze, David Trezeguet y Maxi Rodríguez, y pude hacerlo bien. También puedo ser técnico de inferiores, de chicos de 20 años”.

En la misma línea, complementó que “el tema es que si no yo no he trabajado en Católica es porque nunca me han ofrecido nada. Si Católica realmente quisiera tenerme, como he escuchado a algunos dirigentes que dicen que yo tengo las puertas abiertas, ¿cómo no van a tener una posibilidad de trabajo para mí en algún momento de la historia del club?”

Pero eso no fue todo, porque acusó que “se retiró Nelson Parraguez y trabaja en la Católica, lo mismo Andrés Romero, Patricio Ormazábal, Mirosevic, Álvarez, Buljubasich... me los sé todos. Cada vez que había un puesto disponible pensé que era para mí”.

El ex volante Cruzado no se guardó nada y arremetió que “realmente la Católica le abre la puerta a todo el mundo, pero nunca conseguí que me dieran una oportunidad. Me decían: 'el técnico de Primera no quiere que te traigan, porque la gente a lo mejor presionaría'. Si yo fuera DT de la UC, no me importaría quién está a cargo de la sub 20. Ojalá yo algún día pudiera dirigir el primer equipo de Católica y que la sub 20 me la dirija Bielsa”, sentenció.