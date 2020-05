Darío Bottinelli se ilusiona con dirigir a la UC: "Seremos campeón de la Copa Libertadores"

Uno de los extranjeros que más se metió en el corazón de los hinchas de Universidad Católica es Darío Bottinelli. El trasandino brilló en sus pasos en los años 2010 y 2013-015 junto a la franja, donde consiguió un título nacional.

Para el argentino también su paso por San Carlos de Apoquindo es un recuerdo imborrable. De hecho, en conversación con "De Fútbol Se Habla Así" de DirecTV reveló que tiene ganas de retirarse con la UC.

"Mi anhelo es terminar mi carrera en Universidad Católica, ojalá se pueda dar", comentó el pollo. Pero eso no es todo, ya que una vez finalizada le gustaría asumir la banca de los cruzados.

"Yo quiero ser entrenador. Ya realicé el curso. Ya se dará", comenzó explicando para luego ilusionar con todo a los hinchas de la franja. "Seremos campeón de la Copa Libertadores con Universidad Católica", disparó.

Finalmente, Bottinelli recordó su relación con Mario Salas en el club. "Yo no sentí nunca la confianza de Salas. Quizás no le gustaba tener jugadores grandes o con personalidad. Quizás, porque tenemos mucho temperamento piensan que su idea no va a salir", sentenció.

