Universidad Católica presentó ante los medios este lunes 6 de junio a su primer refuerzo pensando en el segundo semestre Daniel González, quien a pesar de haber sido confirmado hace algunos días hoy tuvo la oportunidad de dar su primera conferencia de prensa vistiendo la camiseta de la franja.

Dicha instancia sirvió para que el joven zaguero central de 20 años diera lanzara sus primeras palabras con la vestimenta de los Cruzados, pero también para que los distintos reporteros presentes pudieran hacer sus respectivas preguntas. Y hubo una que puso en jaque al espigado defensor.

Si bien en la precordillera se quedaron con el formado en Santiago Wanderers, Colo Colo y Universidad de Chile también tuvieron intenciones de hacerlo e incluso sonó tanto en albos como azules antes que en la UC, por lo que González fue consultado sobre los motivos para tomar la decisión, y tenía la respuesta bastante clara.

Así, de entrada disparó que "tomé la decisión porque es el actual tetracampeón, el proyecto que tiene como club es súper interesante, hace jugar a los jóvenes", y tras eso aclara que "la decisión fue por mí, era lo que yo quería, vengo a aportar al club y trabajar".

"Uno tiene que buscar siempre el perfil de jugador y lo de Católica es lo que más me acomodaba. Por la calidad de jugadores que hay, por eso tomé la decisión. También por el cuerpo técnico, sé que voy a aprender mucho. Toca la parte mía que es aprender de todos", complementó.

Tras eso, a González le preguntaron por la versión de sí mismo que mostrará de la mano de Ariel Holan y señaló que "voy a tratar de buscar mi mejor versión, es lo que vine a buscar, en cualquier competición. Estoy a disposición del cuerpo técnico, en la que determinan que tenga que estar. Vengo a entregar todo por la institución".

Sobre la exigencia, el excentral Caturro indica que "la presión sigue siendo la misma. Soy nacido y criado en Wanderers, el hincha wanderino te exige, si bien ahora no tuve la oportunidad de pelear un campeonato, sí lo hice en Primera B. Es distinto pelear un Campeonato Nacional, un torneo internacional, pero la presión es entregar todo en cancha. Si el jugador está preparado va a dar todo de sí".

Y, ¿habló con Holan? Claro, y Dani destaca que "me contó sobre su idea de juego, su metodología, sus conceptos. Voy a aprender mucho, es un técnico que salió campeón de Copa Sudamericana, se vio cómo hizo jugar al equipo".

"Tiene los conceptos claros, la posesión del balón, sostener el ataque con la pelota, ser intenso y protagonista. Cualquier equipo quiere sostener este sistema y eso es lo que él busca", complementa sobre el director técnico de 61 años.

Con respecto a los aplausos que ha recibido por su juego, Dani González no se deja enceguecer por los flashes y señala que "los elogios son momentáneos, es por el momento que pase el jugador. El momento que se está mal no es tan bueno. Hay que llevar un equilibrio, no ver tantos comentarios".

"A mí no me determina que una persona equis me diga que soy un buen jugador. Eso lo determina el cuerpo técnico y la confianza que tengo. Yo tengo claro mis conceptos. No me dejo llevar por los elogios, uno lo agradece porque te hace sentirte bien pero a la vez es malo porque hace relajarte. La Generación Dorada es competitiva día a día pese a los elogios, por algo siguen en Europa y eso es lo que uno sueña para su carrera", complementó.

Al ser consultado por la posibilidad de cambiar de puesto con Ariel Holan, destaca que "mi posición es defensor central, es como he venido jugando, pero debemos ser adaptables y dejar lo mejor de sí en donde toque. Si el profe cree que puedo ser lateral, donde me toque voy a intentar dar lo mejor. Lo que quiero es ser un aporte para el equipo".

Para cerrar, Daniel González se refirió a la competencia dentro del camarín cruzado. "La experiencia que tienen los que están debo rescatar lo bueno pero vengo a jugar, pero va a ser una competencia sana. Yo voy a tratar de competir a la altura de ellos y eso te hace mejorar día a día. Vengo a cumplir con eso", concluyó.