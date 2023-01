Clemente Montes es una de las grandes promesas del fútbol chileno y lo ha dejado claro en sus actuaciones con Universidad Católica. El delantero de 21 años ha destacado con sus apariciones y ya suma interesados desde Europa, como es el Celta de Vigo.

El conjunto español está pensando en reforzarse de cara a la segunda parte de la temporada 2022/23 y no ve con malos ojos al chileno. El interés le permitiría al puntero de los Cruzados dar el gran salto de su carrera, aunque por ahora todo está en veremos.

El periodista Ricardo Shannon de ESPN fue el encargado de soltar la bomba días atrás y sacudió por completo al plantel de la UC. No obstante, en las últimas horas palabras del entrenador del Celta de Vigo dejaron más en duda que confirmado el traspaso.

Carlos Carvalhal habló en conferencia de prensa previo al duelo con el Villarreal por La Liga de España y fue consultado por el interés en el chileno. Y su respuesta no dejó a nadie indiferente, ya que le hizo una tremenda desconocida.

"No lo conozco", lanzó de entrada el estratega portugués. "No tengo conocimiento de todos los jugadores del mundo, me gustaría conocerlos todos, pero no lo conozco".

En esa misma línea, destacó que tiene con qué dar la pelea en delantera. "La confianza en la plantilla que tenemos es total. Están detectadas las posibilidades de mejorar un poco y eso se lo transmití a Luís (Campos), a Antonio (Chaves) y al presidente. Esperamos hacerlo lo mejor posible en el mercado y tenemos confianza en todos los jugadores de la plantilla".

¿Cuándo debuta Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2023?

Luego de sus amistosos en pretemporada, Universidad Católica prepara su estreno en el Campeonato Nacional 2023. Los Cruzados buscan recuperar el rumbo después de un irregular 2022 y esperan dar la pelea por el título.

El debut de la Franja está programado para el día domingo 22 de enero desde las 12:00 horas visitando a Everton de Viña del Mar. Será en la Quinta Región donde busquen el primer triunfo oficial del año y así arrancar con todo la campaña.