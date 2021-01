Cristián Basaure: "Si hay equipos que no pueden quejarse del arbitraje, generalmente son los equipos grandes"

Universidad Católica se quejó amargamente del arbitraje de Juan Lara Luco, en declaraciones y en redes sociales, después de la derrota sufrida ante Palestino (3-2) en el encuentro pendiente de la 23ª fecha del Campeonato Nacional.

Pero no todos están de acuerdo. En su análisis de Redgol en La Clave, Cristián Basaure llamó la atención sobre el juego del cuadro cruzado, más allá de los inconvenientes con el referato. "Me parece que el resultado no pasa por que haya sido perjudicado desde el arbitraje", sentenció.

"(El resultado) Tiene que ver con que los otros equipos también juegan. Con el desgaste de la idea o de los recursos para atacar. Con que se le han caído jugadores importantes y han bajado rendimientos individuales, como Nacho Saavedra. Como (Luciano) Aued en mayor medida, que sigue corriendo pero ya no tiene la trascendencia de otras temporadas", reflexionó.

Para el ex jugador y entrenador profesional, "si bien el hincha está un poco estresado con los últimos resultados de Católica, los equipos que vienen más atrás tampoco han dado muestras de venir pisando fuerte".

"Católica ha perdido cuatro partidos, pero sigue siendo el que menos perdió, porque Unión Española tiene siete derrotas y Unión La Calera tiene ocho. Sigue siendo el equipo con más goles a favor, 61. El equipo con menos goles en contra, 31", subrayó.

"Si bien hay un desgaste, que ya no gana fácil; habla bien de la Católica que acostumbró a sus hinchas a ganar y mucho en el último tiempo; yo desdramatizaría, entendiendo que tiene la chance La Calera, porque está a tres puntos con un partido menos, pero se va a enfrentar a Iquique y Colo Colo. Los dos tienen tienen rivales que se están peleando algo y que todavía esto está por jugarse", analizó.

Por esto, cree que el foco no debe estar en el referato: "Tengo una buena impresión de Ariel Holan, pero me parece que se excede en el arbitraje. Si hay equipos que no pueden quejarse del arbitraje, generalmente son los equipos grandes. Si uno empieza a analizar todo el torneo, errores y aciertos, créeme que ha habido equipos que han sido más perjudicados que Universidad Católica".

En ese sentido, Basaure cree que "el análisis del líder, del entrenador, debe ser un poco más futbolístico y en ese sentido para mí el partido lo gana Palestino y no lo pierde Católica. Un Palestino que supo administrar bien el balón y que contó con jugadores extraordinarios, en un rendimiento altísimo", valoró.

"Ni hablar de lo de Luis Jiménez, que es nota aparte. Pero lo de Carlos Villanueva, lo de (César) Chester Cortés, lo de Bryan Carrasco cuando por momentos pudo romper. La generosidad de Jonathan Benítez. Agustín Farías, que por ahí decían que se pudo ir (expulsado) antes. Puede ser, pero también fue bien expulsado", analizó el ex defensor.

Universidad Católica volverá a la acción el próximo sábado, cuando se presente ante O'Higgins en Rancagua. Posteriormente visitará a La Serena, recibirá a Unión La Calera y cerrará contra Universidad de Concepción en el sur.