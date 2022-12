El histórico Cristián Álvarez no ha decidido continuar en el Fútbol Joven de Universidad Católica y mantiene su decisión en reflexión, en medio de una serie de diferencias internas que emanan desde la última huelga de trabajadores.

Uno de los máximos referentes históricos de Universidad Católica, el reconocido Cristián Álvarez, está nuevamente a punto de dejar el conjunto cruzado. Todo al término de la temporada del Fútbol Joven, en la que el Huaso encabezó la categoría Sub 12 del área formativa de la UC, con la que se consagró campeón y subcampeón en 2022.

El conflicto data de octubre, cuando en medio de la huelga legal de los trabajadores del club, Álvarez anunció su renuncia. Cuatro días después y con el acuerdo entre la empresa y el gremio, el ex defensor echó pie atrás a su decisión. "Así que acá estoy, con una renuncia que fue muy conversada y que de común acuerdo decidimos no hacer efectiva", explicó.

Según comentan en San Carlos de Apoquindo, en la oportunidad fueron los padres, madres y apoderados de los jugadores jóvenes los que motivaron la determinación de Álvarez. Pero al término de la temporada la situación se vuelve a repetir y hoy por hoy, el Huaso está con un pie dentro y otro fuera del conjunto franjeado.

¿Se va Cristián Álvarez de la UC?



La situación de Cristián Álvarez en Universidad Católica no está clara. Al término de la temporada, el ex defensor que llegó hace treinta años al club anunció que reflexionaría sobre su continuidad en la serie Sub 12, y de momento está abocado al Método UC PRO, para niños que quieran vivir la experiencia de entrenar como cadetes.

Al respecto, una de las versiones recogidas por Redgol indica que Álvarez no está de acuerdo con la forma en que se conduce el club y optaría por avanzar en proyectos personales como entrenador. Por eso, la definición de su continuidad en el club quedó en standby, a la espera de una conversación con las cabezas de las series menores.

En Cruzados esperan que el acercamiento entre Álvarez con Nelson Parraguez, gerente del Fútbol Formativo, y Rodrigo Astudillo, ex entrenador de la UC y jefe técnico del área, consiga limar asperezas y renovar su compromiso. Sin embargo, esta vez la decisión del Huaso parece más sólida y pavimenta la partida del histórico.