La emoción de Vicente Bernedo tras darle la clasificación a la UC: "Cuando entré, sabía que podían venir los penales"

Este sábado Universidad Católica superó a Iquique en tanda de penales tras empatar 4-4 en San Carlos de Apoquindo y avanzó a la siguiente fase de la Copa Chile.

El héroe de la jornada fue Vicente Bernedo, tercer arquero, quien ingresó a la cancha a los 89' en reemplazo de Sebastián Pérez por decisión de Gustavo Poyet.

Bernedo, de 20 años, le atajó un penal a Michael Contreras y le dio la clasificación a la UC, en una noche que nunca esperó. "Estaba calentando, no es normal que se haga un cambio de arquero. Pensé que podían entrar otros de los compañeros. Cuando me tocó entrar, sabía que podían ser los penales y que tenía aprovechar nomás", señaló el joven guardameta.

"Cuando me tocó entrar me puse muy feliz y mis compañeros me decían que disfrute, eso me dio tranquilidad", añadió.

Bernedo volando en la definición a penales frente a Iquique (Agencia Uno)

Sobre las instrucciones que le dio Fernando Zampedri antes de la tanda, señaló: "No me acuerdo qué me dijo, todos me hablaban mucho. Solamente era mucha emoción y palabras de aliento. Me gritaban de la banca que me tirara para este lado, pero veía muchas manos pa' allá pa' acá, al final era intuir el lado y también conocía a un par de jugadores de ellos viéndolos por la tele".

Por su parte, Gustavo Poyet, también se refirió al ingreso de Bernedo: "Lo de Vicente no estaba planificado. Aclarar desde ya que no tiene nada que ver con lo que ataja Sebastián Pérez, que es un atajador de penales tremendo también. Es una decisión que había tomado con el 4-3 y que la mantuve a pesar del empate e ir a los penales porque tenemos confianza en Bernedo. Por suerte tuvo un debut excepcional y nos ayudó. Pero con el máximo de respeto a Sebastián Pérez que va a ser el portero el martes".