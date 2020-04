Brutal sinceridad de Buonanotte: "Nunca imaginé que Alexis Sánchez iba a llegar hasta ahí y me alegra"

El mediocampista de Universidad Católica, Diego Buonanotte, conversó en extenso con Gonzalo Fouillioux en una entrevista del Canal del Fútbol realizada a través del Live de Instagram del CDF.

“Complicado por la situación que estamos viviendo en todas partes del mundo. Aguantando y tratando de ser responsables. Hay que aprovechar de estar con la familia esperando que pase todo esto, que nadie lo esperaba”, dijo Buonanotte consultado por la crisis del coronavirus.

Respecto a la cuarentena agregó que “se echa de menos jugar, entrenar. Tenemos una rutina casi todo el año. Te levantas, llevo al niño al colegio y me voy al club temprano, y hasta las 13:00 con los compañeros. Después el fin de semana la concentración y esa sensación hermosa de jugar el partido. Eso se extraña. A los hinchas le pasa lo mismo… no poder ir a la cancha o prender el televisor para ver al equipo. Pero hoy el fútbol pasa a segundo plano porque la salud es más importante que el deporte”.

Por otro lado abordó su conexión con Alexis Sánchez. El jugador cruzado y AS7 fueron compañeros en River Plate y el argentino fue muy sincero.

“Con Alexis vivimos ese 2008 espectacular. Es un jugador extraordinario, pero reconozco que nunca imaginé que iba a llegar a donde llegó. Así que me alegra. Tenemos la misma edad y es un chico extraordinario. Nos llevamos bien, vivimos momentos muy lindos y estoy feliz que lograra lo que alcanzó con la selección y en sus clubes”, expuso.

Por último sentenció que “la gente de la Católica me tiene un cariño que creo exagerado, me da vergüenza. Siento que es demasiado. Me pone feliz y me llena de orgullo, me motiva y me da energía para esforzarme y volver a jugar como antes, que entraba en casi todos los partidos. Hoy en la banca uno se bajones, pero ellos me dan la energía. El futbolista depende mucho de la cabeza. Al no jugar pierdes la confianza, pero el cariño de la gente me hace recuperar esa energía perdida”.